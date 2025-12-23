Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng, với mức điều chỉnh mạnh đối với cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Theo biểu lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ được ACB áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng tăng thêm 0,7%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng tăng 0,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm.

Theo chính sách lãi suất bậc thang, với tiền gửi trực tuyến dưới 200 triệu đồng, lãi suất mới nhất tại ACB lần lượt là: Kỳ hạn 1 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,7%/năm.

So với biểu lãi suất trên, lãi suất tiền gửi áp dụng cho mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm, mức tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất dành cho mức tiền gửi liền kề.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN DO ACB NIÊM YẾT NGÀY 23/12/2025 (%/NĂM) MỨC GỬI 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG Dưới 200 triệu 4,3 4,4 4,7 5,2 5,3 5,7 200 triệu - dưới 1 tỷ 4,4 4,5 4,75 5,3 5,4 5,8 1 tỷ - dưới 5 tỷ 4,45 4,55 4,75 5,35 5,45 5,85 Từ 5 tỷ đồng 4,5 4,6 4,75 5,4 5,5 5,9

Như vậy, lãi suất huy động cao nhất được ACB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 5 tỷ đồng như sau: Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm.

Cùng với đó, ACB tăng lãi suất huy động tại quầy, với mức tăng từ 0,3%-0,7%/năm.

Hiện lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất được ngân hàng này áp dụng: Kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm và cao nhất là 5,3%/năm với kỳ hạn từ 13-36 tháng.

ACB là một trong số các ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền dựa theo số lượng tiền gửi. Mức lãi suất cộng thêm 0,1%/năm so với niêm yết nếu số tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; lãi suất cộng thêm 0,15%/năm nếu số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; lãi suất cộng thêm 0,2%/năm nếu số dư tiền gửi trên 5 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, ACB vẫn đang thuộc nhóm ngân hàng thương mại duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống. Ngay cả “lãi suất đặc biệt” dành cho khách hàng VIP có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng, dù vừa được tăng theo lãi suất thường từ 6%/năm lên 6,3%/năm, nhưng vẫn thấp hơn so với lãi suất mà một số ngân hàng khác công bố cho khách hàng phổ thông.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 4,3 4,7 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,4 6,6 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6 6 6