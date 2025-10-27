Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), nhà băng này sẽ tặng khách hàng gửi tiết kiệm mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 1,5%/năm khi gửi tiết kiệm từ hôm nay (27/10) đến hết ngày 5/11.

Lãi suất huy động cộng thêm được áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm mới từ 100 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm cộng thêm cho các kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 tháng trên ứng dụng LPBank sẽ đạt mức “đỉnh nóc kịch trần” 4,75%/năm.

Với lãi suất huy động cộng thêm, khách hàng cũng sẽ nhận lãi suất trên 6%/năm khi đáp ứng các điều kiện của LPBank theo quy định.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cũng cán mốc 6,2%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 6,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,4%/năm.

Kỳ hạn Tiết kiệm thường tại quầy Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng Tiết kiệm trực tuyến 3 tháng 4,65%/năm 4,75%/năm 6 tháng 6,1%/năm 6,3%/năm 6,2%/năm 12 tháng 6,1%/năm 6,4%/năm 6,2%/năm 18 tháng 6,2%/năm 6,3%/năm

LPBank cho biết sẽ ghi nhận lãi suất ưu đãi cộng thêm cho khoản tiền gửi đạt điều kiện tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch thành công.

Ngoài LPBank, một loạt các ngân hàng thương mại mới đây cũng công bố chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất tiền gửi hoặc quà tặng cho khách hàng, trong đó có Vietcombank, VietinBank, Techcombank, GPBank, Vikki Bank, VietBank, SeABank...

Lãi suất tiền gửi trực tuyến trả lãi cuối kỳ (chưa cộng thêm lãi suất ưu đãi) đang được LPBank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12-60 tháng là 5,4%/năm.

Theo thống kê, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.