Việc các ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên mức 7%/năm hoặc vượt qua mức lãi suất này đã không còn là trường hợp hiếm gặp.

Theo thống kê, một loạt các ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động tiền gửi từ 7%/năm, bao gồm: Bac A Bank, BVBank, LPBank, MBV, OCB, PGBank.

Trong đó, Bac A Bank niêm yết lãi suất ngân hàng 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng; 7,05%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 15 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất do Bac A Bank niêm yết lên đến 7,1%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Tại BVBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 và 24 tháng từ đầu năm 2026 cũng đã tăng lên lần lượt 7% và 7,1%/năm. Ngoài ra, nhà băng này cũng đang áp dụng chương trình tặng mã dự thưởng khi gửi tiết kiệm với các phần thưởng là sổ tiết kiệm trị giá từ 1 – 100 triệu đồng.

Còn tại LPBank, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngân hàng cũng đã đẩy lãi suất tiền gửi lên mức cao nhất 7,2%/năm với kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 – 18 tháng cũng được LPBank niêm yết mới tại 7,1%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 – 13 tháng cũng đang được nhà băng này trả lãi suất lên tới 7%/năm.

Tại Ngân hàng MBV, lãi suất huy động kỳ hạn 12 – 36 tháng từ lâu đã được ngân hàng niêm yết tại 7,2%/năm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức lãi suất cuối cùng nếu khách hàng gửi số tiền lớn tại quầy và được “mặc cả” lãi suất với ngân hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) từ lâu cũng đã niêm yết lãi suất ngân hàng vượt 7%/năm theo 3 mức tiền gửi khác nhau.

Đối với tiền gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất tiền gửi cao nhất là 7,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất tiền gửi cao nhất là 7,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, OCB áp dụng lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết công khai cao nhất trong các ngân hàng hiện nay. Cũng với mức tiền này, khách hàng sẽ nhận lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 21 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Nhà băng còn lại đang niêm yết lãi suất trên 7%/năm là PGBank. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 9 tháng do PGBank niêm yết là 7,1%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất được nhà băng này niêm yết là 7,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 13 tháng.

Ngoài các ngân hàng kể trên, các ngân hàng còn lại dù không công khai niêm yết lãi suất trên 7%/năm nhưng hầu hết đều đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, mức cộng tuỳ theo lượng tiền gửi. Thậm chí có ngân hàng mới đây công bố lãi suất tiết kiệm được cộng thêm đến 2,5%/năm.