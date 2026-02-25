Sau VietinBank, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 là Vietcombank cũng vừa thông báo cộng thêm lãi suất huy động cho người gửi tiền.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank từ ngày 23/2 đến 18/3/2025 sẽ được ngân hàng “lì xì” lãi suất thêm 0,2%/năm.

Mức lãi suất cộng thêm được Vietcombank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng.

Sau khi tăng lãi suất huy động trước Tết Nguyên đán, hiện lãi suất huy động theo niêm yết của Vietcombank là 5,5%/năm, áp dụng với các kỳ hạn từ 6 – 24 tháng.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực nhận khi gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng sau khi cộng thêm sẽ lên đến 6,5%/năm.

Tuy nhiên, Vietcombank cho biết lãi suất sau khi cộng thêm có thể lên đến 6,8%/năm. Đây không chỉ là mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn nhất trong nhóm ngân hàng Big4 mà còn là mức lãi suất hấp dẫn trên thị trường nói chung.

Trước đó, một ngân hàng trong nhóm Big4 là VietinBank thông báo cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi gửi tiết kiệm thông thường, kéo lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 11 tháng lên 5,5%/năm, thậm chí lên tới 6,8%/năm.

Theo đó, VietinBank cho biết lãi suất sẽ được cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

Với mức lãi suất tiền gửi được cộng thêm như trên, lãi suất thực nhận sẽ chạm trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1% - 2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6 - 11 tháng. Hiện ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn này.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6 - 11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5% - 6,8%/năm sau khi được cộng thêm.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đang được niêm yết là 5,2%/năm, nhưng có thể tăng lên 6%/năm khi ngân hàng cộng thêm cho kỳ hạn này là 0,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 13-18 tháng, VietinBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất là 5,3%/năm. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1 - 0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 6,1%/năm.

Tương tự, ngân hàng công bố lãi suất cộng thêm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 24 - 36 tháng là 0,8%/năm nên lãi suất tiền gửi cao nhất các kỳ hạn này cũng có thể lên đến 6,1%/năm.

Trong khi khối ngân hàng thương mại nhà nước chạy đua huy động tiền gửi, ngay cả “ông lớn” thuộc khối ngân hàng tư nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi giảm lãi suất 0,2%/năm tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến vào trước Tết Nguyên đán, Techcombank vừa tăng lãi suất trở lại với mức tăng bằng đúng với mức lãi suất đã giảm trước đó.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng sau khi vừa được Techcombank tăng thêm 0,2%/năm như sau: Kỳ hạn 1 – 2 tháng 4,35%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,85%/năm, kỳ hạn 12 – 36 tháng 5,95%/năm.

Tuy nhiên, Techcombank tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn. Theo đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất 1%/năm khi gửi tăng thêm từ 20 triệu đồng trở lên với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Như vậy, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 6 và 12 tháng sau khi cộng thêm lần lượt là 6,85%/năm và 6,95%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại Techcombank lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất và đặc quyền hội viên cao nhất hiện hành.

Riêng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng sẽ là 4,75%/năm theo quy định về trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng do NHNN ban hành.