Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường tiền tệ tuần gần nhất, 18-22/8, lãi suất liên ngân hàng qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,02%/năm; 0,03%/năm; 0,12%/năm xuống 4,47%/năm; 4,66%/năm và 4,99%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân tháng 7 của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm với kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi bình quân đối với kỳ hạn trên 24 tháng dao động từ 6,9-7,3%/năm.

Theo báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về thị trường tiền tệ, lãi suất huy động đã tăng nhẹ trong tháng 8 so với mặt bằng lãi suất huy động của các tháng trước.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được các ngân hàng niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng cao nhất là 4,35%/năm do VCBNeo niêm yết. Đây cũng là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, lên tới 4,55%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, GPBank và Vikki Bank là hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất, lên đến 5,65%/năm.

GPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất cho kỳ hạn 9 tháng, ở mức 5,75%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, GPBank và Vikki Bank tiếp tục là hai ngân hàng dẫn đầu thị trường với mức lãi suất ngân hàng là 5,95%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng cao nhất thuộc về HDBank với mức lãi suất niêm yết là 6,1%/năm.

Kể từ đầu tháng 8 đến nay, các ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động bằng cách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Trong đó, Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1-6 tháng; Techcombank cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 3, 6, 12 tháng; Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm tiết kiệm, cao nhất lên tới 6,8%/năm.

Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm “Combo Casa” với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.

ABBank là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất 0,1%/năm kỳ hạn 1-60 tháng.