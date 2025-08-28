Theo thống kê đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay, VietinBank đang dẫn đầu nhóm Big4 về lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn này được VietinBank niêm yết tại 5%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big4.

Cùng kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank là 4,6%/năm, trong khi BIDV và Agribank cùng niêm yết tại 4,9%/năm.

Tuy nhiên, Agribank lại vượt trội so với 3 ngân hàng còn lại về lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 24 tháng.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng do Agribank công bố là 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm.

BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi ngang bằng nhau ở các kỳ hạn tiền gửi dưới 24 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được hai nhà băng này niêm yết tại 2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng có lãi suất 4,7%/năm.

Vietcombank là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất hệ thống, chỉ 1,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng; 2,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng; 2,9% cho kỳ hạn 6-11 tháng và 4,6% cho kỳ hạn 12-18 tháng