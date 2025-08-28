Theo thống kê đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay, VietinBank đang dẫn đầu nhóm Big4 về lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng.
Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn này được VietinBank niêm yết tại 5%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big4.
Cùng kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank là 4,6%/năm, trong khi BIDV và Agribank cùng niêm yết tại 4,9%/năm.
Tuy nhiên, Agribank lại vượt trội so với 3 ngân hàng còn lại về lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 24 tháng.
Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng do Agribank công bố là 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm.
BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi ngang bằng nhau ở các kỳ hạn tiền gửi dưới 24 tháng.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được hai nhà băng này niêm yết tại 2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng có lãi suất 4,7%/năm.
Vietcombank là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất hệ thống, chỉ 1,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng; 2,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng; 2,9% cho kỳ hạn 6-11 tháng và 4,6% cho kỳ hạn 12-18 tháng
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 28/8/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|3,8
|4,1
|5,25
|5,35
|5,5
|5,8
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,95
|4,05
|5,65
|5,75
|5,95
|5,95
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,15
|4,35
|5,65
|5,65
|5,95
|6
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2