Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, nhà băng có trụ sở chính đặt tại Malaysia, vừa công bố tăng lãi suất huy động VND dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất huy động cao nhất lên đến 7%/năm. Mức lãi suất này áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng thậm chí còn cao hơn so với các kỳ hạn dài.

Cụ thể, Hong Leong công bố lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 13 tháng lên đến 6,5%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng được Hong Leong niêm yết ở mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Trong nhóm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Hong Leong hiện nằm trong nhóm dẫn đầu về lãi suất huy động sau khi tăng mạnh ở mọi kỳ hạn.

Một “đại gia” đến từ Hàn Quốc là Woori Bank cũng đang niêm yết lãi suất huy động ở mức khá cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng ngoại. Cùng với đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất lên đến 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiền.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Woori Bank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 5,8%/năm.

Tuy nhiên, Woori Bank tặng thêm 0,2%/năm cho khách hàng đăng ký mới Internet Banking/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất. Do đó, lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này có thể lên đến 6%/năm với khách hàng mới đáp ứng đủ điều kiện.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi tích lũy đang được Woori Bank niêm yết cho kỳ hạn 6, 12, và 24 tháng lần lượt là 3,3%/năm, 4,5%/năm và 5%/năm, nhưng ngân hàng mạnh tay cộng thêm lãi suất, tối đa 1,5%/năm với khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên. Như vậy, lãi suất cao nhất cho sản phẩm này có thể lên đến 6,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện.

Tại Ngân hàng UOB Việt Nam, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng cũng đã chạm trần 4,75%/năm trong tháng 12, tăng mạnh 1,75%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng được UOB Việt Nam tăng 1,6%/năm lên 5,6%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng 1,8%/năm lên 5,8%/năm.

Tại Ngân hàng CIMB Việt Nam, lãi suất huy động trực tuyến cũng tăng thêm 0,4-0,5%/năm trong tháng 12. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng đã chạm trần 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng niêm yết cao nhất 5,7%/năm trong khi kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm.

Đối với khách hàng ưu tiên, lãi suất ngân hàng CIMB Việt Nam niêm yết lên đến 6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Tại Public Bank Việt Nam, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng cũng chạm trần 4,75%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 18 tháng được niêm yết lên đến 6,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-60 tháng là 5,6%/năm.

Như vậy, trong tháng 12, lãi suất tiết kiệm tại Public Bank đã ghi nhận mức tăng khá mạnh, cao nhất là 0,8%/năm.

Cùng xu hướng, Ngân hàng Liên doanh Indovina (IVB) cũng vừa tăng lãi suất từ 0,1-0,3%/năm các kỳ hạn. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhà băng này là 5,7%/năm với kỳ hạn từ 18 tháng.

Tuy nhiên, IVB cho hay với tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, khách hàng có thể thương lượng lãi suất cao hơn so với niêm yết.

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) thậm chí còn niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,2%/năm, tăng 0,7%/năm. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 13-36 tháng được VRB tăng 0,3%/năm, đồng loạt niêm yết tại 5,9%/năm.

Tại Shinhan Bank, lãi suất huy động tháng 12 cũng tăng từ 0,2-0,6%/năm. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất lên đến 5,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18-60 tháng. Ngân hàng đến từ Hàn Quốc này áp dụng lãi suất 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 4%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng dao động từ 2,7%-2,9%/năm.

Shinhan Bank nhận mở tài khoản tiền gửi trả lãi cuối kỳ tối thiểu là 2 triệu đồng. Với tài khoản tiết kiệm nhận lãi hàng tháng, số dư quy định tối thiểu 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, một số ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì lãi suất tiền gửi rất thấp so với mặt bằng chung. Chẳng hạn, tại Ngân hàng HSBC, lãi suất huy động trực tuyến vẫn duy trì ở mức 1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng; 2,25%/năm với kỳ hạn 3 tháng; 2,75%/năm kỳ hạn 6-9 tháng, 3,25%/năm kỳ hạn 12 tháng và cao nhất là 3,75% với kỳ hạn 18-36 tháng.

Đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến thông thường, số tiền gửi tối thiểu theo quy định của HSBC là 10 triệu đồng hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ, kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Tại Standard Chartered, lãi suất huy động cao nhất đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến là 5,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất huy động tại ngân hàng này đã tăng từ 0,3%-0,46%/năm trong tháng 12.

Tuy nhiên, ngân hàng quy định số dư tối thiểu khi mở tài khoản tiền gửi lĩnh lãi trước là 200 triệu đồng hoặc 1.000 USD. Đối với sản phẩm tiền gửi tiện lợi, ngân hàng đến từ Anh quốc chỉ nhận tiền gửi kỳ hạn tối thiểu 6 tháng.