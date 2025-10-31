Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa trở thành ngân hàng duy nhất tính đến nay có 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 10. Nhà băng này tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm, mức niêm yết cao nhất lên tới 6,5%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng của Bac A Bank tăng 0,2%/năm lên 4,4%/năm, trở thành ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất cho hai kỳ hạn này.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức 4,55%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất là 5,8%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,85%/năm; kỳ hạn 12 tháng chạm ngưỡng 6%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 6,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi cao nhất được Bac A Bank áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tăng lên 6,3%/năm, áp dụng với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Đối với tài khoản tiết kiệm từ 1 tỷ đồng, mức tăng lãi suất cũng diễn ra tương tự với mức tăng 0,2%/năm kỳ hạn 1-2 tháng và kỳ hạn 6-36 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên 4,75%/năm do đây đã là mức lãi suất trần theo quy định.

Đáng chú ý, Bac A Bank trở thành ngân hàng thứ hai sau Vikki Bank niêm yết lãi suất 6%/năm cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng. Với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng dành cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng tại Bac A Bank chính thức tăng lên 6%/năm từ ngày 31/10. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9-11 tháng mới nhất là 6,05%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng mới nhất cũng tăng lên 6,2%/năm và kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 6,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được Bac A Bank áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng lên đến 6,5%/năm, kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Sau 3 lần tăng lãi suất liên tiếp từ đầu tháng 10, lãi suất huy động tại Bac A Bank đã tăng từ 0,45%-0,65%/năm, trở thành nhà băng thuộc nhóm có lãi suất huy động cao nhất hiện nay.

Theo thống kê, 10 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 10 gồm: Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất có 3 lần tăng lãi suất trong tháng.

Theo báo cáo của NHNN, lượng tiền gửi của người dân Việt Nam tại các tổ chức tín dụng đạt gần 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.