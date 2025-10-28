Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một trong số ít ngân hàng hiếm khi thay đổi biểu lãi suất huy động. Tuy nhiên, Sacombank cũng không thể đứng ngoài cuộc chạy đua thu hút tiền gửi thông qua việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Trong lần điều chỉnh này, Sacombank tăng lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Đáng chú ý, nhà băng này điều chỉnh mạnh tay cho lãi suất tiền gửi tại quầy.

Theo biểu lãi suất huy động tại quầy mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên lần lượt 3,3% và 3,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 4 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên mức 3,7%/năm.

Thậm chí, Sacombank còn mạnh tay tăng thêm 0,7%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 5 tháng, lên 3,9%/năm.

Mặc dù vậy, lãi suất các kỳ hạn từ 6-36 tháng đối với tiết kiệm tại quầy vẫn được Sacombank giữ nguyên, khiến lãi suất huy động của ngân hàng này đang ở mức thấp nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6-8 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 5,2%/năm.

Tương tự, Sacombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với kỳ hạn từ 1-5 tháng, mức tăng 0,2%/năm.

Hiện lãi suất ngân hàng trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng được Sacombank niêm yết tại 3,8%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,8%/năm, mức lãi suất thấp nhất trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng giữ nguyên ở mức 5,3%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất được Sacombank niêm yết tại 5,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Cùng với Sacombank, có 7 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.