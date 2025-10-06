Sau khi GPBank "mở hàng" tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 10, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động từ hôm nay (6/10). Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai tháng Vikki Bank tăng lãi suất huy động.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng được nhà băng này tăng thêm 0,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

Với mức điều chỉnh như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất do Vikki Bank niêm yết áp dụng với kỳ hạn 1 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm.

Đáng chú ý, Vikki Bank là ngân hàng duy nhất đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 6%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 6,2%/năm.

Như vậy, Vikki Bank đang dẫn đầu thị trường lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng.

Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, ngang với mức lãi suất do VCBNeo niêm yết.

Tương tự như lần điều chỉnh ngày 21/9, lãi suất tiết kiệm tại quầy của Vikki Bank không thay đổi. Cụ thể: Kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,15%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng đang được Vikki Bank niêm yết tại mức 5,3%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,35%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,65%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại quầy theo niêm yết của Vikki Bank là 5,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Vikki Bank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, mức cao nhất lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, tối thiểu 999 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi một loạt ngân hàng tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền như một cách tăng lãi suất không chính thức, từ đầu tháng 10 đến nay, có hai ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động, gồm Vikki Bank với mức tăng như trên và GPBank tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 6-36 tháng.