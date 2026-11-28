Bên cạnh việc tổ chức hàng chục hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn, tỉnh Lâm Đồng chi hàng trăm triệu đồng thăm hỏi, tặng quà và triển khai quy định mới chăm lo đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, năm 2026, tỉnh tiếp tục xác định già làng, trưởng bản và người có uy tín là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò "cầu nối" đưa chủ trương, chính sách và quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 883 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Dù nhiều người lớn tuổi, lực lượng này vẫn chủ động cập nhật thông tin, thậm chí học cách sử dụng điện thoại, mạng xã hội để tuyên truyền cho bà con, tham gia hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở và vận động nhân dân cảnh giác trước tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao hay xuất nhập cảnh trái phép.

Biểu diễn văn hoá cồng chiêng của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng phục vụ khách du lịch đến tỉnh này.

Để tiếp sức cho lực lượng này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, đưa 3 đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố và duy trì cấp phát báo miễn phí. UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 4684/QĐ-UBND nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Mỗi dịp lễ, tết, tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà những người có uy tín, đồng thời kịp thời động viên khi ốm đau, hoạn nạn. Đáng chú ý, tháng 7/2026, 38 người có uy tín tiêu biểu của Lâm Đồng đã được lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt, ghi nhận đóng góp từ cơ sở.

Song song đó, địa phương triển khai rà soát, công nhận người có uy tín theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng chỉ ra tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng DTTS còn cao (13.705 hộ, chiếm 8,75%), tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an ninh trật tự nếu không được quan tâm đồng bộ.

Trong năm 2027, Lâm Đồng xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng phòng, chống ma túy ngay từ cộng đồng và phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách.

Địa phương cũng quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua việc tổ chức chu đáo những lễ hội truyền thống như Tết Ramưwan, Tết Katê của đồng bào Chăm và Tết Đầu lúa của đồng bào Cơ Ho.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng cho cán bộ cơ sở, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia sâu hơn vào các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.

Từ những việc làm cụ thể ở từng thôn, buôn, đội ngũ người có uy tín đang góp phần đưa chính sách đến với người dân, hóa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng.