Lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn dự báo kéo giá USD tăng mạnh, trong khi giá vàng giảm hơn 100 USD/ounce phiên đêm qua. Thị trường đang định giá 100% khả năng Fed tăng lãi suất tháng 12, thậm chí có thể tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm.

Thị trường định giá 100% khả năng Fed tăng lãi suất

Theo công cụ FedWatch của CME, tính đến 9h50 ngày 11/11, thị trường phản ánh 100% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 8-9/12. Trong đó, xác suất tăng 0,25 điểm phần trăm là 88,4%, còn khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm lên tới 11,6%, từ mức 0% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Nguyên nhân xuất phát từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,3%. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2% và duy trì mức tăng này trong ba tháng liên tiếp.

Trong đó, chi phí nhà ở tăng 0,3%, thực phẩm tăng 0,5%, năng lượng tăng 0,7%. Giá xăng tăng 1%, điện tăng 0,9%, cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, dữ liệu lạm phát xuất hiện sau báo cáo việc làm tích cực. Tháng 10, Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%.

Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương cần thực hiện những đợt tăng lãi suất đã phát tín hiệu với thị trường, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ đánh mất uy tín. Ông cho rằng Fed cần cân nhắc mức tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 nếu lạm phát tiếp tục nóng.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cũng cảnh báo cần tránh để nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, bởi việc kiểm soát lạm phát sau đó sẽ gây ra những tổn thất lớn.

Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vững chắc đang tạo thêm dư địa để Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, xác suất 100% là kỳ vọng của thị trường, không đồng nghĩa Fed đã đưa ra quyết định chính thức.

Giá vàng giảm mạnh do giới đầu tư đánh cược Fed tăng mạnh lãi suất. Ảnh: HH

USD tăng, vàng và chứng khoán chịu sức ép

Thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức. Trong phiên giao dịch ngày 10/11, giá vàng giảm gần 3%, mất hơn 100 USD/ounce, xuống quanh 4.021 USD/ounce. Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong một năm rưỡi, ở mức 102,3 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên 5,358% và kỳ hạn 2 năm đạt 4,75%.

USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn do không mang lại thu nhập định kỳ. Nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục được củng cố, vàng và bạc có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá trong dài hạn.

Đối với hàng hóa, USD tăng khiến dầu thô, kim loại và nông sản trở nên đắt đỏ hơn đối với các quốc gia sử dụng đồng tiền khác, qua đó có thể kìm hãm nhu cầu toàn cầu. Lãi suất cao cũng làm tăng chi phí vốn, gây sức ép lên hoạt động đầu tư và sản xuất. Dù vậy, giá dầu vẫn có thể tăng nếu xảy ra gián đoạn nguồn cung hoặc căng thẳng địa chính trị.

Trên thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu Mỹ cao làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ có định giá cao. Trong phiên 10/11, Nasdaq Composite giảm 0,74%, S&P 500 mất gần 0,4% và Dow Jones giảm 0,3%.

Diễn biến lãi suất quốc tế không chỉ tác động đến giá vàng hay chứng khoán Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến tỷ giá, chi phí vốn và quyết định đầu tư tại Việt Nam. Vấn đề cần theo dõi trong thời gian tới là liệu Fed có tiếp tục nâng lãi suất hay không, cũng như mức độ dai dẳng của áp lực lạm phát và khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao.