Ngày 27/5, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu một trường hợp sốc nhiệt nặng nguy kịch do làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Bệnh nhân là ông T.M.H (45 tuổi, trú tại Phú Thọ), làm công nhân tại Quảng Ninh, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức sau khoảng 30 phút làm việc ngoài trời nắng nóng.

Bệnh nhân H. ổn định sau một ngày hồi sức tích cực. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt lả, chóng mặt, gọi hỏi không đáp ứng, co giật cục bộ hai tay rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, Glasgow 9 điểm, co giật cục bộ hai tay, thân nhiệt tăng cao tới 41 độ C.

Các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu tích cực bằng truyền dịch, chườm mát, kiểm soát cơn co giật và chuyển điều trị hồi sức tích cực. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân rối loạn toan kiềm nặng, lactat máu tăng cao, men gan tăng, rối loạn điện giải.

Người bệnh được chẩn đoán, sốc nhiệt kèm nhiễm khuẩn tiêu hóa. Sau quá trình điều trị tích cực bằng kháng sinh, bù dịch, điện giải, hạ thân nhiệt và theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Đến sáng hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở oxy kính, các chỉ số sinh tồn ổn định, thân nhiệt trở về bình thường.

Trường hợp thứ hai là bà B.T.T (61 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh), được người nhà phát hiện hôn mê sau khi đi làm đồng từ 8h30 đến gần trưa trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Sỹ Mạnh, Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy khám cho bệnh nhân B.T.T. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, sốt cao 40,5 độ C, mạch nhanh 139 lần/phút, huyết áp tụt 90/40 mmHg, dấu hiệu mất nước rõ rệt.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực gồm làm mát cơ thể, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát rối loạn điện giải và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, suy thận, tiêu cơ vân, thiếu máu cơ tim cục bộ. Sau điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.