Trước hàng phòng ngự Áo già nua và chậm chạp, Lamine Yamal liên tục có những pha khuấy đảo từ trung lộ cho đến hành lang phải.

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Yamal đã 3 lần đưa bóng qua giữa hai chân Konrad Laimer - người được HLV Rangnick phân công kèm chặt tiền đạo cánh của Barcelona.

Lamine Yamal nhảy múa giữa hàng thủ tuyển Áo - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol

Bỏ lại đằng sau nỗi ám ảnh chấn thương, Lamine Yamal đang dần tìm lại nhịp điệu chơi bóng quen thuộc, nhảy múa giữa vòng vây hậu vệ đối phương.

Trong 85 phút có mặt trên sân, tiền đạo 18 tuổi tung ra 6 cú sút (nhiều nhất trên sân), trong đó 4 lần trúng đích buộc thủ môn Schlager phải trổ tài và Alaba phá giải nguy trên vạch vôi.

Tầm ảnh hưởng mà chàng trai trẻ mới tháo niềng răng cũng được thể hiện qua các con số, chuyền bóng chính xác 90%, 5 lần rê bóng thành công và hai pha "dọn cỗ" cho đồng đội.

Điều duy nhất còn thiếu trong màn trình diễn đẳng cấp cao của Lamine Yamal là một bàn thắng.

Lamine Yamal "mặt buồn" khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: FIFA

Có lẽ cũng chính vì không thể "nổ súng" như mong muốn, nên Lamine Yamal tỏ vẻ mặt buồn trong khoảnh khắc lên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phát biểu trước truyền thông, Lamine Yamal nói: "Tôi hiểu mình là cầu thủ được đặt nhiều niềm tin nhất. Bởi tôi là người có thể tạo nên khác biệt và thay đổi cục diện trận đấu.

Áp lực chỉ tồn tại khi bạn không thể đáp ứng những kỳ vọng, còn tôi thì có thể làm được điều đó."