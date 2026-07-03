Xem bàn thắng Tây Ban Nha 3-0 Áo (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Áo: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer, Siewald, X. Schlager; Wanner, Schmid, Sabitzer; Gregoritsch.

Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'