Dù chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận nhưng Mỹ vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina, qua đó vào vòng 1/8 World Cup 2026, gặp Bỉ.
Xem bàn thắng Tây Ban Nha 3-0 Áo (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha: Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena
Áo: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer, Siewald, X. Schlager; Wanner, Schmid, Sabitzer; Gregoritsch.
Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'
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