PSG chiến thắng Siêu cúp châu Âu 2025, đầy may mắn như chính HLV trưởng Luis Enrique thừa nhận, bởi Tottenham mới là đội chơi hay hơn trong gần cả trận.

Dembele giành thêm lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025 với Lamine Yamal. Ảnh: twitter O.Dembele

Nhà vô địch Champions League để Tottenham – đội giành Europa League, kiểm soát cuộc chơi và dẫn trước đến 2-0 cho đến phút 85.

Pha lập công của Lee Kang-in và Goncalo Ramos trong 10 phút cuối trận giúp PSG ‘sống sót’ và sau đó giành chiến thắng 4-3 ở loạt đấu cân não (Siêu cúp châu Âu 2025 không có hiệp phụ).

Ở cuộc tranh Siêu cúp diễn ra tại Italia, Ousmane Dembele không mấy nổi bật ở vị trí số 9, cho đến phút 75 anh chuyển sang cánh phải.

Đây cũng là thời điểm bắt đầu đánh dấu PSG có những biến chuyển, tạo nên màn ngược dòng sau đó.

Sau khi Lee Kang-in rút ngắn xuống 1-2 ở phút 85, chính Dembele đã có pha kiến tạo để Goncalo Ramos gỡ hòa 2-2 vào phút 90+4.

Trước Tottenham, Dembele thực hiện 3 đường chuyền quyết định, với 39/42 đường chuyền chính xác, 2 trong 3 lần rê bóng thành công và cũng có 3 trong 4 lần tranh chấp bóng thành công.

Ở loạt đấu penalty cân não, tiền đạo tuyển Pháp thực hiện thành công cho PSG ở lượt đá thứ 3 – quân bình 2-2 sau khi Vitinha đá hỏng quả đầu, góp phần vào chiến thắng 4-3 của đội nhà.

Theo Chủ tịch Barca, Joan Laporta thì BTC phải trao Quả bóng vàng 2025 cho Lamine Yamal! Ảnh: Alpha S C

Dembele được Sofascore chấm điểm cao nhất – 9.2 điểm, UEFA chọn là Cầu thủ hay nhất trận Siêu cúp, một thành tích giúp chân sút PSG có thêm lợi thế trong cuộc đua giành Quả bóng vàng với Lamine Yamal (Barca).

Tính trong năm 2025, Dembele hiệu quả hơn bất cứ chân sút nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu, khi tham gia trực tiếp vào 37 bàn cho PSG trên mọi đấu trường (27 bàn cùng 10 kiến tạo).

Trong mắt không ít fan hâm mộ, Dembele giành thêm lợi thế trước Lamine Yamal ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025 (sẽ được công bố ở gala ngày 22/9).

“Dembele xứng đáng Quả bóng vàng. Anh ấy ghi bàn mọi trận đấu lớn”, một người lên tiếng. Người khác tiếp lời: “Dembele kiến tạo bàn quyết định, Quả bóng vàng nằm trong tay anh ấy rồi” và nhận được sự đồng tình.

Thêm một số ý kiến khác: “Dembele đang củng cố thêm việc chiến thắng Quả bóng vàng năm nay”, hay “Đúng là như vậy, Dembele đã chứng minh được lý do vì sao anh ấy sẽ giành được Quả bóng vàng 2025”,…