Lamine Yamal, ngôi sao của Barcelona, vừa có mặt tại công viên El Retiro ở thủ đô Madrid để nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga do Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) trao tặng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Yamal được AFE vinh danh sau những đóng góp lớn vào các chức vô địch của Barca dưới thời Hansi Flick.

Yamal được AFE vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. Ảnh: Diario AS

“Tôi rất vui khi có mặt ở đây”, Yamal mỉm cười khi nhận giải. “Bất cứ giải thưởng nào cũng đều đáng trân trọng, đặc biệt khi nó đến từ một hiệp hội của các cầu thủ, những người hiểu bóng đá.

Người ta nói rất nhiều về những chuyện xảy ra với tôi, nhưng tôi đang rất vui và hạnh phúc”.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ở lễ trao giải, Yamal nhận được câu hỏi về việc Barca mua hụt Julian Alvarez.

Suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, Barca liên tục đặt vấn đề với Barca về Alvarez. Cầu thủ Argentina cũng công khai mong muốn đến Camp Nou, nhưng Atletico từ chối.

Barca chia tay Robert Lewandowski và Ferran Torres. Ở chiều ngược lại, Hansi Flick được bổ sung Anthony Gordon, Karim Adeyemi và mới nhất là Gabriel Jesus - một “số 9” đúng nghĩa.

“Hiện tại chúng tôi đang rất ổn và cũng không thiếu bàn thắng”, Yamal trả lời thẳng thắn.

“Julian là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi hài lòng với đội hình mà chúng tôi đang có”.

Barca hay Real Madrid sở hữu bộ ba tấn công hay hơn? “Đó không phải cuộc cạnh tranh mà chúng tôi quan tâm”, Yamal đáp. “Điều chúng tôi muốn là giành mọi danh hiệu”.

Ở vòng 3 La Liga, Lamine Yamal ghi siêu phẩm vào lưới Rayo Vallecano: “Tôi rất phấn khích. Ghi bàn cho CLB của đời mình luôn khiến tôi vô cùng hạnh phúc”.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy mình vẫn đang tiến bộ, Yamal tự tin: “Có chứ. Tôi sẽ gặp vấn đề nếu mình không còn tiến bộ nữa.

Tôi vẫn còn rất trẻ, luôn lắng nghe và luôn muốn hoàn thiện bản thân. Tôi muốn vô địch Champions League”.

Ở vòng phân hạng Champions League 2026/27, Barca có 2 trận xứng đáng là “chung kết”: gặp PSG ngày 20/10 trên sân Công viên các Hoàng tử, tiếp Man City tại Camp Nou ngày 8/12.