Khi mùa giải đã thực sự bắt nhịp, với việc La Liga bước vào vòng 4 và ngày ra quân tại Champions League đang đến gần, đây là lúc đội hình Barcelona chính thức xác lập nhóm đội trưởng cho mùa giải mới.

Trong quá trình này, HLV Hansi Flick đóng vai trò rất quan trọng.

Lamine Yamal và Eric Garcia gia nhập nhóm đội trưởng Barca. Ảnh: MD

Trước khi tranh Cúp Joan Gamper, nhà cầm quân người Đức đã đích thân lựa chọn Raphinha, Pedri và Eric Garcia làm những đội trưởng tạm thời, trong lúc chờ cuộc bỏ phiếu chính thức.

Cách làm này sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến việc xác định nhóm 5 đội trưởng cuối cùng. (Một truyền thống của Barca, tương đối khác với phần còn lại, được gọi “nhóm đội trưởng” [grupo de capitanes]).

Theo thông tin của Mundo Deportivo, Flick quyết định Raphinha và Pedri sẽ chính thức giữ vị trí đội trưởng thứ nhất và thứ hai.

Đây được xem là lựa chọn hợp lý xét đến tầm ảnh hưởng của cả hai đối với tập thể, cũng như vai trò thủ lĩnh mà họ thể hiện trên sân lẫn trong phòng thay đồ, đặc biệt là Raphinha.

Tiền đạo người Brazil hiện là một trong những cầu thủ được Flick và phòng thay đồ Barca tin tưởng nhất.

Sau đó, Flick để các cầu thủ tiến hành bỏ phiếu nhằm lựa chọn 3 đội trưởng còn lại. Trong cuộc bỏ phiếu, những người được lựa chọn là Eric Garcia, Frenkie de Jong và Lamine Yamal - dù mới 19 tuổi.

Eric Garcia là cầu thủ rất được yêu mến trong phòng thay đồ nhờ tính kỷ luật và sự tận tụy. Bên cạnh đó, khả năng lãnh đạo của trung vệ Tây Ban Nha cũng phát triển đáng kể trong hai mùa giải gần đây, khi anh nhận được sự tin tưởng từ Flick.

Trên thực tế, không ít người trong ban lãnh đạo Barca từ trước đã xem Eric Garcia là một ứng viên sáng giá cho vai trò đội trưởng.

Việc Frenkie de Jong được lựa chọn cũng nằm trong dự đoán. Tiền vệ người Hà Lan vốn đã thuộc nhóm đội trưởng và nhận được sự tôn trọng lớn trong phòng thay đồ. Sau sự ra đi của Marc-Andre ter Stegen, De Jong hiện là cầu thủ kỳ cựu nhất trong đội hình Barcelona.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở Lamine Yamal. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng dù mới 19 tuổi, tài năng trẻ này đã trở thành thủ lĩnh về chuyên môn của Barca trên sân nhờ vị thế của một ngôi sao hàng đầu.

Sau trận thắng Rayo Vallecano, Lamine Yamal chạm mốc 50 bàn thắng cho Barca trên mọi mặt trận.

Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất của bất kỳ đội bóng nào thuộc 5 giải đấu lớn đạt được con số này kể từ mùa giải 2014/15 (19 tuổi và 49 ngày).