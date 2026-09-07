Các chiến lược gia thường là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi đội bóng sa sút phong độ và có thể mất việc bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, đổi lại áp lực khổng lồ trên băng ghế chỉ đạo, một số nhà cầm quân đang nhận khoản thù lao cực kỳ hậu hĩnh.

Simone Inzaghi đang là HLV được trả lương cao nhất Thế giới - Ảnh: Al-Hilal FC

Simone Inzaghi hiện là HLV hưởng lương cao nhất thế giới, với mức thu nhập lên tới 22,34 triệu bảng mỗi năm tại Al-Hilal (Saudi Arabia).

Arsenal và Chelsea cũng không tiếc tiền chi cho HLV trưởng. Mikel Arteta và Xabi Alonso lần lượt đứng thứ 3 và 5 trong danh sách những HLV được trả lương cao nhất thế giới.

Arsenal trả cho Arteta 15 triệu bảng/năm, khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Pháo thủ đăng quang Premier League 2025/26.

Arteta thậm chí có thể được tăng lương trong tương lai gần, bởi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2027.

Trong khi đó, Xabi Alonso mới gia nhập Chelsea hồi hè để kế nhiệm Enzo Maresca. Cựu HLV Real Madrid được trao bản hợp đồng có mức lương 11,5 triệu bảng/năm.

Lương của Mourinho, Mikel Arteta và Xabi Alonso trong nằm trong tốp 10 - Ảnh: SunSport

Đáng chú ý, thu nhập của Alonso ngang bằng với tân HLV Nottingham Forest - Oliver Glasner. Giao kèo của chiến lược gia người Áo tại sân City Ground có thời hạn đến năm 2029.

Đứng thứ hai trong danh sách là Diego Simeone. Nhà cầm quân Argentina bỏ túi 20,19 triệu bảng mỗi năm để dẫn dắt đội Atletico Madrid.

Những cái tên kể trên đều hưởng lương cao hơn Jose Mourinho tại Real Madrid và Luis Enrique của Paris Saint-Germain, khi cả hai cùng nhận 10,31 triệu bảng/năm.