Ngôi sao 18 tuổi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, trong bối cảnh Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước hàng phòng ngự kiên cường của đại diện châu Phi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lamine Yamal không đủ tạo ra khác biệt. La Roja đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 thất vọng.

Bạn gái đến cổ vũ và động viên Lamine Yamal - Ảnh: Shutterstock

Sau trận đấu, Yamal tiến về góc khán đài cùng gia đình và bạn bè, cố gắng gác lại nỗi buồn từ màn tái xuất không như ý.

Trong số những người ở bên an ủi anh nổi bật có bạn gái Ines Garcia – người mẫu kiêm "influencer" nổi tiếng Tây Ban Nha.

Người đẹp 21 tuổi mới chính thức công khai mối quan hệ với Yamal hồi tháng trước. Cô sang Mỹ để đồng hành cùng sao trẻ Barca trong chiến dịch World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, Ines Garcia chia sẻ nhiều hình ảnh theo dõi trận đấu từ khán đài sân Mercedes-Benz ở Atlanta. Đáng chú ý, cô còn diện áo đấu tuyển Tây Ban Nha in tên Yamal sau lưng.

Ines Garcia mặc áo số 19 để cổ vũ cho người yêu