Dự đoán bóng đá Pháp vs Senegal, bảng I World Cup 2026, lúc 2h ngày 17/6: các chuyên gia tin Mbappe và đồng đội thắng cách biệt 1-2 bàn, chỉ một người chọn tỷ số hòa.
Xem video bàn thắng Saudi Arabia 1-1 Uruguay (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Al-Buraikan, Al-Dawsari.
Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Varela, Olivera, Vina; Ugarte, Bentancur; Araujo, Valverde, Vinas; Nunez.
Bàn thắng: Al-Amri 41' - Araujo 80'
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