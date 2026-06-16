Xem video bàn thắng Saudi Arabia 1-1 Uruguay (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Al-Buraikan, Al-Dawsari.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Varela, Olivera, Vina; Ugarte, Bentancur; Araujo, Valverde, Vinas; Nunez.

Bàn thắng: Al-Amri 41' - Araujo 80'