Video Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico William 88'), Pedri, Fabian Ruiz (M. Merino 71'); Gavi (Yamal 71'), Oyarzabal, Ferran Torres (Olmo 81').

Cape Verde: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral (W. Semedo 61'), Pina, Duarte (D. Duarte 61'), Mendes, Monteiro (Arcanjo 79'), J.Cabral (J. Paulo 76'), Livramento (N. D. Costa 61')