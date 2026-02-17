Barcelona nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Montilivi, liên tục pressing tầm cao nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, Girona mới là đội thể hiện sự gắn kết và tổ chức mạch lạc hơn.

Hàng thủ dâng cao của đội khách nhiều lần bị khai thác, buộc thủ môn Joan Garcia phải trổ tài trong pha đối mặt nguy hiểm với Vladyslav Vanat.

Bước ngoặt suýt đến trước giờ nghỉ khi Daley Blind phạm lỗi với Dani Olmo trong vòng cấm. Thế nhưng trên chấm 11m, Lamine Yamal lại dứt điểm trúng cột trong sự tiếc nuối, khép lại hiệp một không bàn thắng.

Sang hiệp hai, Barca tiếp tục gia tăng sức ép. Sau cú sút dội cột của Raphinha, Cubarsi bật cao đánh đầu từ quả tạt của Kounde, mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, Girona đáp trả đầy bản lĩnh. Chỉ ba phút sau, Vanat kiến tạo để Thomas Lemar đệm bóng gỡ hòa.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 87 khi Fran Beltran tung cú sút chìm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1. Dù Barca phản đối vì cho rằng có lỗi trước đó, bàn thắng vẫn được công nhận.

Thất bại cay đắng khiến Barcelona mất ngôi đầu vào tay Real Madrid, còn Girona bứt lên vị trí thứ 12 với khoảng cách an toàn so với nhóm xuống hạng.

Đội hình xuất phát

Girona: Gazzaniga, Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez, Witsel, Ivan Martin, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil, Vanat.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, De Jong, Olmo, Yamal, Fermin, Raphinha, Ferran Torres.