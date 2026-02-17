SportsBoom tiết lộ, bất chấp việc Thomas Tuchel mới gia hạn hợp đồng, dẫn dắt tuyển Anh đến hè 2028, một điều khoản bí mật trong thỏa thuận có thể sớm đưa cựu thuyền trưởng Chelsea đến với MU.

Các sếp bự MU được cho xem HLV Thomas Tuchel là ứng viên số 1 làm HLV trưởng dài hạn. Ảnh: X Forever United

Cụ thể, theo nguồn này, trong bản ký mới giữa thuyền trưởng Thomas Tuchel và LĐBĐ Anh có điều khoản chấm dứt hợp đồng, nếu Tam sư không ít nhất lọt vào đến bán kết World Cup 2026.

“Thomas Tuchel được dự đoán vẫn có thể chia tay tuyển Anh vào hè này, nếu họ thi đấu không tốt tại World, bất chấp việc ông mới ký gia hạn vào tuần trước.

Người Anh đang kỳ vọng Thomas Tuchel làm nên lịch sử cùng Tam sư hè này, tại World Cup 2026, sau khi có chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng – thắng tuyệt đối cả 8 trận và không để thủng lưới.

Lãnh đạo MU được cho ấn tượng với Thomas Tuchel về phong cách và tinh thần chiến thắng cũng như các thành tích từng đạt được trong sự nghiệp huấn luyện. Theo báo chí Anh, hiện cựu thuyền trưởng Chelsea là ứng viên số 1 thay Carrick dẫn dắt ‘Quỷ đỏ’ vào cuối mùa.

Nhưng dàn sao MU muốn Carrick tiếp tục nắm đội. Đội trưởng Bruno Fernandes được cho đã nói với lãnh đạo CLB, anh sẽ ra đi, nếu Carrick không được bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn. Ảnh: beIN Sports

Tuy nhiên, một số nguồn tin cung cấp rằng, phòng thay đồ Old Trafford có suy nghĩ ngược lại với các sếp bự MU và các cầu thủ muốn Michael Carrick tiếp tục nắm đội.

MU bất bại (thắng 4, hòa 1) từ khi Carrick được chọn thay Ruben Amorim, mang lại khí thế mới nơi phòng thay đồ, khiến cầu thủ nào cũng khát khao được ra sân thi đấu. Dàn sao MU đồng loạt bày tỏ sự thích thú và ấn tượng với Carrick, khen hết lời.

Đội trưởng Bruno Fernandes thậm chí được cho nói thẳng với các sếp bự MU, anh sẽ rời Old Trafford, nếu Carrick không được bổ nhiệm chính thức vào hè này.

Với Carrick, viễn cảnh MU lấy vé dự Cúp C1 mùa sau, đang dần trở thành hiện thực (hiệp xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh sau 26 vòng), các cầu thủ thứ 12 của CLB cũng tin, cựu tiền vệ xứng đáng được tin tưởng làm HLV trưởng dài hạn.