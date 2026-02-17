Al Hilal hoàn tất vòng bảng AFC Champions League Elite bằng chiến thắng quan trọng trước Al Wahda, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội bóng Saudi Arabia đã trải qua những khoảnh khắc thót tim ngay từ đầu trận.

Phút 10, Pablo Mari vung tay trong pha tranh chấp với Khribin. Trọng tài được VAR nhắc nhở nhưng chỉ rút thẻ vàng, giúp Al Hilal tránh nguy cơ chơi thiếu người. Thoát hiểm, đội chủ nhà lập tức tận dụng cơ hội. Phút 19, từ quả đá phạt của Ruben Neves, Darwin Nunez chọn vị trí chuẩn xác, bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Nunez giúp Al Hilal thắng trận kịch tính - Ảnh: AFC Champions League

Al Wahda đáp trả quyết liệt. Brahima Diarra suýt ghi bàn sau pha solo táo bạo, còn Khribin kiến tạo để chính Diarra đánh đầu gỡ hòa ở phút 32. Trước giờ nghỉ, thủ môn Al Rubaie phải trổ tài cứu thua, giữ thế cân bằng cho Al Hilal.

Hiệp hai diễn ra giằng co cho đến phút 77. Milinkovic-Savic chớp thời cơ từ sai lầm của đối thủ, chuyền bóng thuận lợi để Mandash căng ngang. Nunez xuất hiện đúng lúc, đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1.

Với thắng lợi thứ 7, Al Hilal kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu AFC Champions League Elite 2025/26, trong khi Al Wahda vẫn giành vé vào vòng 1/8 dù kém 8 điểm.

Ghi bàn

Al Hilal: Nunez (19', 77')

Al Wahda: Diarra (32')

Đội hình xuất phát

Al Hilal: Al Rubaie; Lajami, Mari, Akcicek; Darisi, Neves, Al Hawsawi, Al Harbi; Meite, Bouabre, Nunez

Al Wahda: Al Hammadi; Guga, Ogbu, Ivkovic, Nasser; Jadsom, Hamad; Kruspzky, Diarra, Caio; Khribin