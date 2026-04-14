Toàn thắng trên sân nhà dưới thời Carrick, MU tự tin sẽ lấy thêm 3 điểm để củng cố cho tấm vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, khi ‘Quỷ đỏ’ để Noah Okafor sút tung lưới 2 lần trong vòng chưa đầy 30 phút (5’, 29’).

Carrick bức xúc tố trọng tài cầm còi thiếu công tâm. Ảnh: Premier League

Tình thế thêm bất lợi cho MU - chỉ còn 10 người từ phút 56, do Lisandro Martinez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài chính Paul Tierney tham khảo VAR, cho rằng anh đã giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Trong thế thua người, ‘Quỷ đỏ’ vùng lên và có bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 69, do công của Casemiro. Tuy nhiên, Leeds đã giữ vững tỷ số đến lúc tan trận, để lần đầu tiên có chiến thắng ở Old Trafford trong khuôn khổ giải VĐQG Anh (nay là Ngoại hạng Anh), sau 45 năm.

Thuyền trưởng Michael Carrick đầy bức xúc sau trận, gọi quyết định của trọng tài Paul Tierney với Martinez là thực sự “gây sốc”.

“Lisandro Martinez không hề giật hay kéo tóc đối thủ. Không có hành vi hung hăng nào ở đây cả. Cậu ấy chỉ định túm áo và vô tình chạm vào tóc Dominic Calvert-Lewin khiến búi tóc bị tuột ra. Kết quả là bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Khi một thẻ đỏ được rút ra như vậy thì cũng nên cẩn thận suy xét xem trận đấu sẽ đi theo hướng thế nào. Một quyết định hoàn toàn gây sốc và nực cười”.

Carrick gọi quyết định rút thẻ đỏ với Lisandro Martinez của Vua áo đen Paul Tierney là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà ông từng thấy. Ảnh: Fabrizio Romano

HLV tạm quyền của MU chỉ ra thêm việc điều hành thiếu công tâm của trọng tài, liên quan đến bàn mở tỷ số của Leeds: “Phải nói rằng ở tình huống mở tỷ số của họ, Leny Yoro đã bị thúc cùi chỏ vào sau đó.

Thế nhưng trọng tài lại không hề xem lại VAR. Bàn thắng đó đáng ra không được công nhận. Vậy thẻ đỏ được dùng như thế nào. Đó rõ ràng là cúc thúc thẳng vào sau đầu…”.

Để thua Leeds 1-2, MU dù vẫn xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh sau 32 trận, nhưng để Aston Villa có cùng 55 điểm và cũng chỉ hơn Liverpool xếp thứ 5 là 3 điểm.