Do chỉ có mỗi đấu trường Premier League để chiến đấu – hướng đến suất vé dự Cúp C1 mùa sau, nên MU rất thảnh thơi. Người hâm mộ của họ đã phải chờ đợi cả tháng trời mới lại được đến Old Trafford cổ vũ cho thầy trò Carrick (kể từ trận thắng 3-1 Aston Villa hôm 15/3).

Tuy nhiên, không có niềm vui lúc tan trận, thay vào đó là niềm hân hoan lớn của các vị khách Leeds, với lần đầu thắng trên sân MU, ở giải VĐQG Anh (nay là Ngoại hạng Anh) sau 45 năm.

Bruno Fernandes thừa nhận MU thua Leeds vì chính họ đã chơi không tốt ngay từ đầu trận. Ảnh: Fabrizio Romano

Noah Okafor là người hùng của Leeds với cú đúp trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ giải lao, MU chỉ còn 10 người từ phút 56, do trung vệ Lisandro Martinez bị trọng tài truất quyền thi đấu. Casemiro rút ngắn xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở phút 69, nhưng không đủ để châm ngòi cho màn ngược dòng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nếu HLV tạm quyền Carrick bày tỏ nỗi bức xúc về trọng tài thì đội trưởng Bruno Fernandes thẳng thắn chỉ ra ‘thủ phạm’ khiến họ phải trả giá trước Leeds – họ thua vì chính bản thân mình.

“MU đã để mất trận đấu ngay trong hiệp 1. Ngay từ đầu trận, đội đã không theo kịp nhịp độ và sự quyết liệt của họ. Chúng tôi biết họ sẽ chơi pressing một chọi một nên đáng ra MU phải xử lý bóng bước một tốt hơn. MU đã có cơ hội lật ngược tình thế trong hiệp 2 nhưng rốt cuộc không làm được”.

Trận đấu tiếp theo của MU (55 điểm) là chuyến làm khách Chelsea (48 điểm), lúc 2h ngày 19/4.