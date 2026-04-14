2h00 ngày 15/4, sân Metropolitano:

Trong buổi tập chính thức của Barcelona trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League trên sân Metropolitano, HLV Hansi Flick gây bất ngờ khi tiếp cận đại diện của UEFA than vãn về… mặt cỏ.

Không có khiếu nại chính thức nào từ Barca, nhưng UEFA cũng ghi nhận vấn đề.

Barca sẽ phải tấn công. Ảnh: EFE

Đáp lại, Atletico Madrid kịch liệt phủ nhận tình trạng mặt sân kém. Họ cho rằng mặt sân Metropolitano vẫn tốt như mọi khi, thậm chí còn tốt hơn so với một tháng trước, khi Barca đá lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua.

Trận ấy, bóng nảy lên một cách kỳ lạ, khiến thủ môn Joan Garcia gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý và giúp Atletico thắng 4-0.

Tất nhiên, Atletico có quyền tạo điều kiện tốt nhất cho mình miễn là không vi phạm quy định của UEFA.

Về phần mình, đây có thể là chiêu tâm lý của Hansi Flick trong bối cảnh Barca đang bất lợi so với Atletico.

Đây là lần thứ ba Barca thi đấu tại sân Metropolitano mùa này. Ngoài trận thua 0-4, thầy trò Flick thắng 2-1 ở La Liga với những tranh cãi về trọng tài và VAR.

Hơn ai hết, Flick hiểu rõ như đã thấy ở Camp Nou, rằng trận đấu sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Vì thế, ông không ngại nói về mặt cỏ.

Trong khi đó, Lamine Yamal cố gắng giảm áp lực cho chính mình và các đồng đội khi không nói đến “remontada” (ngược dòng; thuật ngữ xuất hiện từ khi Barca thắng PSG 6-1).

“Chúng tôi là đội trẻ, tất cả đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Barca. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã làm tốt trong mùa giải này”, Yamal chia sẻ. “Điều cả đội hướng đến trong trận tới là cống hiến hết mình”.

Lamine Yamal là hy vọng của Barca. Ảnh: EFE

Barca sẽ tấn công bằng mọi giá trước Atletico. Nếu ghi bàn sớm, mọi chuyện đều có thể xảy ra với “Blaugrana”.

Để đạt mục tiêu, trong trận đấu mà Pau Cubarsi không góp mặt, Flick không ngại cho hàng thủ dâng cao và áp đặt thế trận.

Đây chính là cơ hội để Atletico triển khai thứ bóng đá đúng với tinh thần Diego Simeone. Chiến lược gia người Argentina cho các trụ cột nghỉ cuối tuần qua để dành mọi thứ cho cuộc chiến này.

Barca có thể thắng tại Metropolitano, nhưng vé bán kết khó thoát khỏi tay Atletico.

Lực lượng:

Atletico: Gimenez, Hancko chấn thương; Pubill bị treo giò.

Barca: Bernal, Christensen, Raphinha chấn thương; Cubarsi bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-2-3-1): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Ronald Araujo, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski.

Dự đoán: Barca thắng 3-2.