2h ngày 15/4, sân Anfield:

Arne Slot phải chứng kiến các học trò phơi áo 0-2 trên sân Công viên các Hoàng tử, dù kết quả còn có thể tồi tệ hơn nếu chân sút chủ nhà dứt điểm chỉn chu.

Nhà cầm quân Hà Lan cố gắng gây bất ngờ với sơ đồ 3-5-2 thiên về phòng ngự, khiến Salah phải dự bị, nhưng Liverpool vẫn để cho Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia xé lưới dễ dàng.

Liverpool phơi áo 0-2 trận lượt đi - Ảnh: PA

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở lượt đi của Liverpool chỉ là 0,17, thấp nhất trong một trận đấu dưới thời Arne Slot. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn mở ra khi cách biệt là 2 bàn.

Anfield từng tạo nên khác biệt trong cuộc lội ngược dòng thắng 4-0 của Liverpool trước Barca ở bán kết Champions League 2019.

Liverpool cũng vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua vào thời điểm lý tưởng, bằng chiến thắng thuyết phục Fulham 2-0 cuối tuần qua.

Đó cũng là trận thắng thứ 4 trong 5 lần đá sân nhà gần nhất của Lữ đoàn đó, ghi được 15 bàn và mang đến chút hy vọng về một cuộc lật kèo ngoạn mục. Tờ Athletic, để 'giữ ghế' ở Anfield, Slot cần phải loại được PSG để Liverpool tiếp tục phiêu lưu ở Cúp C1.

Về phần PSG, thành công ở trời Âu khiến họ được ưu ái hơn tại đấu trường quốc nội. BTC Ligue 1 dời lịch cuộc đấu của thầy trò Enrique với Lens sang thời điểm khác, để họ có nền tảng thể lực sung mãn nhất đá tứ kết lượt về.

Chiến thắng ở Paris giữa tuần trước đánh dấu lần ca khúc khải hoàn thứ 5 liên tiếp của đoàn quân Les Parisiens. Dù không còn là thế lực bất khả chiến bại như mùa giải trước, nhưng cú đúp vô địch Ligue 1 và Champions League vẫn nằm trong tầm tay.

Liverpool cố gắng lật ngược tình thế tại Anfield - Ảnh: Uefa

Thành tích sân khách thời gian qua của PSG vô cùng ấn tượng, thắng 4 trận liên tiếp, trong đó 3 lần giữ sạch lưới và ghi bàn trong mọi trận đấu trên sân đối phương từ đầu năm 2026.

Luis Enrique cũng dàn dựng chiến thắng 1-0 tại Anfield lượt về vòng 1/8 năm ngoái, trước khi đánh bại Liverpool trên chấm luân lưu. Ngay cả khi thua với tỷ số tương tự trong cuộc tái đấu đêm nay, họ vẫn giành vé vào bán kết.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Liverpool: Curtis Jones, Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni và Conor Bradley vắng mặt vì chấn thương.

PSG: Fabian Ruiz là trường hợp chấn thương duy nhất.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.