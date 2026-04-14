Khi trận derby với Espanyol kết thúc, các cầu thủ Barcelona tiến về phía khán đài cổ động. Người hâm mộ hát vang trên khán đài, và họ hòa theo từ dưới sân.

Điều bắt đầu như tiếng hò reo sau trận thắng đậm Espanyol 4-1, qua đó chạm tay vào danh hiệu La Liga, đã trở thành niềm hy vọng cho cuộc lội ngược dòng trước Atletico Madrid tại Champions League.

“Có, chúng ta có thể. Có, chúng ta có thể. Có, chúng ta có thể”, các cules hát vang cổ vũ Lamine Yamal và các đồng đội.

Barca không ngừng nói về “remontada”, với ký ức thắng PSG 6-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17.

“Chúng tôi là một đội bóng trẻ và tất cả đều rất yêu Barcelona. Chúng tôi đã chứng minh điều đó”, Lamine Yamal phát biểu tại Metropolitano.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi muốn vào bán kết. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả”.

“Nếu bị loại, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì màu cờ sắc áo. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Khả năng lội ngược dòng là rất lớn. Vì thế chúng tôi có mặt ở đây”, Yamal nhấn mạnh.

Hansi Flick khích lệ học trò: “Lamine đã thể hiện rất tốt. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Yamal cần làm những gì mình giỏi nhất: các tình huống một đối một... Chúng tôi cần có nhiều phương án khác nhau...

Chúng tôi phải chơi như một tập thể. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi không quan tâm đến cá nhân. Tập thể là trên hết. Trận đấu có thể được định đoạt trong một khoảnh khắc. Hy vọng khoảnh khắc đó sẽ thuộc về chúng tôi”.

“Tôi có cảm giác trận đấu này sẽ khác với lượt đi. Nó sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi có thể lội ngược dòng. Điều đó là khả thi”, Flick lạc quan.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi biết mình đối đầu với một Atletico rất mạnh, có những cầu thủ tấn công và phòng ngự chất lượng. Chúng tôi phải vững vàng ở mọi khía cạnh và tận dụng cơ hội”.