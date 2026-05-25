Chỉ còn 3 tuần trước trận ra quân của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 gặp Cape Verde, Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

Đội tuyển Tây Ban Nha hướng tới việc gắn ngôi sao thứ hai lên áo đấu với một tập thể được dẫn dắt bởi tài năng trẻ Lamine Yamal.

De la Fuente và HLV huyền thoại Vicente del Bosque. Ảnh: SeFutbol

Đúng như dự đoán, HLV trưởng đã gọi thủ môn Joan Garcia, hậu vệ Eric Garcia của Barcelona để củng cố hàng thủ, cùng với Victor Munoz – tiền đạo cánh 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid nhưng hiện khoác áo Osasuna.

Đội hình cũng chứng kiến sự trở lại của Nico Williams dù anh chưa hoàn toàn bình phục thể trạng, tương tự trường hợp Lamine Yamal. Yeremi Pino, hiện thuộc Crystal Palace, cũng trở lại.

Trong danh sách lần này, những cái tên như Le Normand của Atletico hay Dean Huijsen của Real Madrid đã bị loại.

Đáng chú ý, không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid góp mặt trong đội hình nhà vô địch EURO 2024.

HLV De la Fuente công bố danh sách với bộ khung gần như đã được định hình sau nhiều tháng làm việc cùng một tập thể khá ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dấu hỏi, như vai trò của Joan Garcia. Thủ môn Barca sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Unai Simon và David Raya – người góp mặt sau mùa giải xuất sắc cùng Arsenal.

Barca là nòng cốt Tây Ban Nha, không có cầu thủ nào của Real Madrid. Ảnh: EFE

Ở tuyến giữa, việc Gavi trở lại sau chấn thương của Fermin Lopez diễn ra đúng như dự đoán. Trên hàng công, nhiều vị trí còn bỏ ngỏ do quá trình hồi phục chấn thương của Nico Williams và Lamine Yamal.

Đội tuyển Tây Ban Nha, ngoại trừ các cầu thủ của PSG và Arsenal tham dự trận chung kết Champions League, sẽ hội quân ngày 30/5 tại Las Rozas.

Ngoài những cầu thủ chính thức dự World Cup, còn có 9 cầu thủ khác được triệu tập để tham gia tập luyện cùng đội.

“La Roja” đá giao hữu gặp Iraq vào ngày 4/6, trước khi sang Mexico – nơi họ có bài kiểm tra cuối cùng với Peru.

De la Fuente không che giấu tham vọng giành cúp vàng, và kêu gọi người hâm mộ tin tưởng: “Chúng tôi cảm thấy mình đủ khả năng và tràn đầy khát khao để chiến đấu đến cùng.

Chúng tôi hiểu rằng phải làm mọi thứ thật tốt, không được mắc sai lầm nào… Tây Ban Nha hãy tin rằng chúng tôi sẽ chiến đấu vì mọi mục tiêu”.