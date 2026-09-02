Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
|
02/09 20:00
|Sassuolo vs Frosinone
|
02/09 23:00
|Udinese vs Venezia
|
CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32
|
03/09 01:45
|Osnabruck vs Bayern Munich
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3
|
03/09 01:00
|
AGF Aarhus vs Midtjylland
|
HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4
|
03/09 01:45
|Millwall vs Wrexham
|West Brom vs Charlton
|
QPR vs Cardiff City
|
03/09 02:00
|Burnley vs Middlesbrough
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
|
01/09 23:00
|Parma 0-2 Cremonese
|
02/09 02:00
|Torino 0-1 Monza
|
VĐQG THỤY SĨ 2026/27 – VÒNG 6
|
02/09 01:30
|
Zurich 2-4 Young Boys
|
VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 4
|
02/09 00:30
|
Wolfsberger 1-3 LASK Linz
|
HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4
|
02/09 01:45
|
Preston 1-3 Bristol City
|Swansea 2-0 Watford
|
Portsmouth 0-2 Derby County
|
Sheffield United 3-2 Bolton
|West Ham 4-2 Wolverhampton
|Lincoln City 0-0 Blackburn
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02/09 02:00
|Stoke City 1-0 Norwich
|Birmingham 1-1 Southampton
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3
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02/09 01:00
|
Al Hilal 3-0 Al Ahli
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