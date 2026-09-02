Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

02/09  20:00

 Sassuolo vs Frosinone

02/09  23:00

 Udinese vs Venezia

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32

03/09  01:45

 Osnabruck vs Bayern Munich

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3

03/09  01:00

AGF Aarhus vs Midtjylland

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4

03/09  01:45

 Millwall vs Wrexham

West Brom vs Charlton

QPR vs Cardiff City

03/09  02:00

 Burnley vs Middlesbrough

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

01/09  23:00

 Parma 0-2 Cremonese

02/09  02:00

 Torino 0-1 Monza

VĐQG THỤY SĨ 2026/27 – VÒNG 6

02/09  01:30

Zurich 2-4 Young Boys

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 4

02/09  00:30

Wolfsberger 1-3 LASK Linz

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4

02/09  01:45

Preston 1-3 Bristol City

Swansea 2-0 Watford

Portsmouth 0-2 Derby County

Sheffield United 3-2 Bolton

West Ham 4-2 Wolverhampton

Lincoln City 0-0 Blackburn

02/09  02:00

 Stoke City 1-0 Norwich

Birmingham 1-1 Southampton

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3

02/09  01:00

Al Hilal 3-0 Al Ahli