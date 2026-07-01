Phút 59, từ pha kiến tạo của Tiến Anh bên cánh phải, Hoàng Hên khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Myanmar, nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Hên trong màu áo ĐTQG.

"Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Đây là cảm xúc thật sự đặc biệt và tôi rất tự hào. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tuyển Việt Nam giành chiến thắng và có màn chạy đà tốt trước ASEAN Cup 2026", Hoàng Hên cho biết.

Hoàng Hên lần đầu ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

"Tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi, luôn tập luyện với tinh thần nghiêm túc, nỗ lực mỗi ngày để hướng tới mục tiêu chung. Chúng tôi tôn trọng mọi đội bóng tại ASEAN Cup. Tôi cùng các đồng đội cố gắng thi đấu hết mình trong từng trận để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch", tiền vệ Hà Nội FC thể hiện quyết tâm cao.

Trong khi đó, trong lần đầu tiên bắt chính ở tuyển Việt Nam, thủ thành Patrik Lê Giang chia sẻ: "Bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi thực sự tận hưởng trận đấu này. Đây là trận đầu tiên của tôi và tôi thực sự rất hạnh phúc. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi chờ hơn 3 năm cho khoảnh khắc này và hôm nay giấc mơ đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”.

“Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Chúng tôi có gần 1 tháng chuẩn bị với cường độ rất cao và rất tốt. HLV giúp các cầu thủ ở mọi khía cạnh", Patrik khẳng định.

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