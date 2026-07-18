Dù thi đấu rất cố gắng nhưng Myanmar không thể chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của tuyển Việt Nam trong suốt trận đấu. Thúc thủ 0-4, HLV Jorn Andersen cho rằng tuyển Myanmar học hỏi được nhiều trước nhà ĐKVĐ ASEAN Cup.

"Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Tuyển Myanmar phải có một số thay đổi sau trận đấu này. Dĩ nhiên đây là trận đấu mà tôi và các cầu thủ Myanmar học hỏi được nhiều từ tuyển Việt Nam, và hãy chờ xem chúng tôi tiến bộ tới đâu khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục trước Myanmar. Ảnh: S.N

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại thi đấu với một đội bóng mạnh mẽ về mặt chiến thuật như tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là toàn đội rút ra bài học để làm tốt hơn trong những trận đấu sắp tới", HLV Jorn Andersen đánh giá.

"Tôi không muốn nói điều quá lớn, nhưng việc tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch là một lợi thế lớn. Chúng tôi không có cầu thủ nước ngoài nào trong đội hình, nhưng đây không phải là câu chuyện của riêng Việt Nam, các đội bóng khác cũng đang làm như vậy.

Nếu các bạn làm tốt điều đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia và tốt cho đội bóng. Tôi cho rằng những cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam tạo nên sự khác biệt", HLV Jorn Andersen nói về các cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.

Video bàn thắng Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play):

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