Đánh bại Myanmar 4-0, tuyển Việt Nam có trận "tổng duyệt" thu được kết quả tốt, tạo đà tâm lý trước khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

"Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Patrik đã làm tốt nhiệm vụ, nên tuyển Việt Nam cho thấy một màn trình diễn tuyệt vời. Xuân Son và Đình Bắc đều khát khao chiến đấu khi vào sân. Đây là điều tốt cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ. Ảnh: S.N

Chúng tôi đang xây dựng phương án chiến thuật, thể lực để mang đến diện mạo tốt hơn tại ASEAN Cup 2026", HLV Kim Sang Sik đánh giá về màn thể hiện của tuyển Việt Nam trong trận thắng Myanmar 4-0.

Nói thêm về Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Ở trận này, Đình Bắc đá tiền đạo cánh và thể hiện rất tốt. Tôi thử xếp Bắc ở vị trí này trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Cậu ấy cho thấy mình có thể vào sân thi đấu bất cứ lúc nào. Vào giải chính thức, tôi sẽ tính toán sắp xếp cụ thể hơn các phương án kết hợp nhân sự".

Đình Bắc ghi bàn sau khi vào sân ở hiệp 2. Ảnh: S.N

Ở trận thắng Myanmar, Xuân Son và Hoàng Hên đều ghi bàn, trong hi Tài Lộc cũng có một trận đấu tốt. HLV Kim Sang Sik dành những lời khen ngợi với các cầu thủ nhập tịch, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều so với ASEAN Cup 2024.

"Với 3 cầu thủ nhập tịch trong tay, tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều. Tôi và cộng sự nỗ lực khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ này, để họ tạo nên nhiều bàn thắng và mang lại kết quả tốt hơn cho đội tuyển", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Video bàn thắng Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play):

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn