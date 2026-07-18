HLV Kim Sang Sik cho biết ông và các cộng sự tiếp tục nghiên cứu nhằm giúp các cầu thủ nhập tịch phát huy hết sức mạnh, giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
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HLV Jorn Andersen của Myanmar thừa nhận tuyển Việt Nam quá mạnh, và giành chiến thắng 4-0 rất xứng đáng trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên, tối 18/7.
Tuyển Việt Nam khép lại màn tổng duyệt trước ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 thuyết phục trước Myanmar, qua đó tạo cú hích tinh thần và khẳng định sự sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.