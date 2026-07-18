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Tuyển Việt Nam chiến thắng 4-0 trước Myanmar, với các pha lập công của Đình Bắc, Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên.
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Tuyển Việt Nam có màn chạy đà rất tốt trước ASEAN Cup 2026.
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Sau trận đấu, các cầu thủ đi vòng quanh sân cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên.
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Đình Bắc ghi dấu ấn với một bàn thắng. Anh liên tục vẫy chào cảm ơn CĐV.
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Tuyển Việt Nam sở hữu các cầu thủ nhập tịch chất lượng.
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Xuân Son có duyên ghi bàn vào lưới Myanmar.
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Anh cởi áo tặng CĐV.
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BTC thông báo có hơn 21 nghìn CĐV trên SVĐ Thái Nguyên.
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Bầu không khí sôi động chưa từng có tại Thái Nguyên.
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Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026.

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