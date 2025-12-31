Trả giá đắt vì sự chủ quan

Anh L.V.Đ. (25 tuổi, trú tại TPHCM) cho biết, một năm trước, sau cơn đau đầu dữ dội, anh đi khám và được chỉ định chụp MRI não nhưng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, chỉ số huyết áp của anh khi đó lên tới 220 mmHg.

Qua xét nghiệm máu, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc viêm cầu thận. Do các triệu chứng chưa rõ ràng, anh vẫn cảm thấy khỏe mạnh nên không quá lo lắng. Trở về nhà, anh không tuân thủ điều trị và cũng không tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong vòng chưa đầy một năm, bệnh viêm cầu thận tiến triển nhanh chóng. Cơ thể anh Đ. bắt đầu phù nề, mệt mỏi kéo dài, sức khỏe sa sút, tinh thần uể oải. Những sinh hoạt thường ngày trở nên nặng nề, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Đến giữa năm 2025, khi quay lại bệnh viện thăm khám, anh Đ. được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

Anh Đ. chia sẻ về diễn biến ca bệnh suy thận của mình. Ảnh: Yến Vy.

Từ tháng 6/2025, anh Đ. chính thức gắn liền với chiếc máy chạy thận. Những buổi chạy thận kéo dài không chỉ làm hao mòn thể lực mà còn là sự giằng xé về tinh thần. Chàng trai nhiều lần rơi vào cảm giác tuyệt vọng khi thấy bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuổi trẻ của anh dường như bị “đóng băng” giữa những dây truyền, máy móc và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Bản thân anh luôn day dứt, hối hận vì đã không trân trọng và gìn giữ sức khỏe của mình.

Mỗi lần nhìn kim truyền cắm vào tay con trai, cả gia đình không khỏi xót xa và bắt đầu đi tìm hiểu về cơ hội ghép thận.

Cha của anh Đ. chia sẻ, không thể yên tâm khi nhìn con sống phụ thuộc vào máy móc và mong con có thể sống khỏe mạnh, lâu dài, gia đình đã bàn bạc và đi đến quyết định ghép thận. Người cha tự nguyện hiến tặng một quả thận với mong muốn mang lại cho con trai tương lai tốt đẹp hơn.

Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe tổng thể và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép.

Ngày 5/12, ca phẫu thuật ghép thận từ người cha cho con trai được tiến hành thành công. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của bệnh nhân phục hồi, nước tiểu xuất hiện ngay tại bàn mổ, dấu hiệu cho thấy ca ghép đạt kết quả tốt.

Bác sĩ kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Yến Vy.

Tỉnh lại sau ca mổ, anh Đ. cảm nhận rõ cơ thể như được “sống lại”. Sức khỏe của anh dần cải thiện, chân không còn phù, cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn như bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh xúc động cho biết, cha đã hy sinh quá nhiều vì mình và tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt, sống khỏe để đáp lại mong mỏi giản dị của cha: “Chỉ mong con được sống lâu hơn”.

Không chủ quan từ viêm cầu thận

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Lệ Anh (người trực tiếp điều trị cho anh Đ.) - cho biết nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu là viêm cầu thận. Bệnh lý này có thể âm thầm tiến triển rất nhanh nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Viêm cầu thận dễ gặp ở người trẻ nhưng việc thuyết phục họ tuân thủ điều trị lại không hề dễ dàng.

Do triệu chứng không rầm rộ, nhiều người chủ quan cho rằng cơ thể vẫn ổn. Chỉ cần bệnh nhân bỏ điều trị một đến hai tháng, chức năng thận có thể suy giảm nhanh và tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời còn ghép thận mới giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Theo số liệu từ các cơ sở y tế giai đoạn 2020-2025, người trẻ từ 18 đến 30 tuổi chiếm khoảng 20-30% tổng số ca bệnh thận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, căng thẳng và ít vận động.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người trẻ xuất hiện những dấu hiệu như tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, tiểu ra bọt, tiểu ra máu hoặc phù bất thường, cần đi khám sớm để tầm soát bệnh thận. Việc tuân thủ điều trị, khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bảo vệ chức năng thận, tránh những mất mát đáng tiếc cho bản thân và gia đình.

