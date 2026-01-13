Trong Lằn ranh tập 51 lên sóng tối nay, 13/1, ông Sách (NSND Trung Anh) hiểu rõ ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) đang muốn điều gì nên đã đặt thử câu hỏi để kiểm tra thái độ của Triển (Mạnh Trường).

"Chủ tịch Thuỷ đang muốn mượn bàn tay của cơ quan chức năng để đào sâu đến tận cùng vấn đề của Trinh Tam, chỉ ra người phải chịu trách nhiệm chính. Không được để điều đó xảy ra! Theo cậu, diễn biến tiếp theo sẽ là gì?", ông Sách nói. Đồng thời ông nói tin vào sự trung thành của Khắc (Tiến Lộc). "Nhưng vẫn còn một người nữa khiến cho anh phải lo lắng đấy ạ", Triển nói.

Ở diễn biến khác, biết thông tin Thiệu (Mạnh Cường) đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, vây bắt.

Trong khi đó, Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện Kiểm sát tò mò muốn biết ông Sách có bao giờ hỏi về mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp giống như mình không. Triển thắc mắc vì Thu nói chuyện lắt léo, chơi chữ quá khó hiểu. "Tôi biết được tính chất công việc của ông, quen đến cả nửa tỉnh này nhưng để thân được với chánh văn phòng đâu có dễ".

Triển sẽ trả lời Thu ra sao? Người khiến ông Sách phải lo lắng là ai? Thiệu có bị bắt? Chi tiết Lằn ranh tập 51 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

