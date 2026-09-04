Việc quảng bá, lan tỏa giá trị của địa lý nhân văn nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung sẽ đưa tri thức về con người, xã hội, văn hóa và phát triển đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời giúp người dân nâng cao khả năng hiểu, đánh giá và vận dụng thông tin.

Khi tri thức được chuyển hóa thành năng lực, nguồn lực văn hóa xã hội sẽ được phát huy và người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm, thị trường và các dịch vụ thiết yếu, khoảng cách thông tin và khoảng cách cơ hội từng bước được thu hẹp. Đây là một nền tảng quan trọng để chuyển từ giảm nghèo thông tin sang nâng cao năng lực tự chủ, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học “Địa lý nhân văn - Kiến tạo phát triển” được Viện Địa lý nhân văn và Phát triển chủ trì tổ chức từ ngày 4/9 đến ngày 4/10 tại Hà Nội.

Là một hoạt động thực hiện đề án “Trưng bày thành tựu, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn theo chủ đề của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam”, trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học “Địa lý nhân văn - Kiến tạo phát triển” được Viện Địa lý nhân văn và Phát triển chủ trì triển khai từ ngày 4/9 đến ngày 4/10 tại Hà Nội. Đây cũng là sự kiện chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Được thiết kế gồm 7 khu vực trưng bày, toàn bộ không gian trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học “Địa lý nhân văn - Kiến tạo phát triển” giới thiệu những dấu ấn nổi bật trong quá trình hình thành, phát triển và hoạt động nghiên cứu của Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững; đồng thời giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học tiêu biểu, qua đó làm rõ vai trò của tri thức địa lý nhân văn, khoa học vùng và phát triển bền vững trong cung cấp luận cứ khoa học và tư vấn chính sách.

Đặc biệt, không gian trưng bày cũng thể hiện sự kế thừa giữa các thế hệ nhà khoa học, sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn địa phương và định hướng đổi mới phương pháp, công nghệ, dữ liệu trong giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, tập trung giới thiệu kết quả từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tính mà Viện Địa lý nhân văn và Phát triển đã chủ trì thực hiện, khu vực trưng bày “Sản phẩm nông nghiệp - OCOP - Địa phương” cho thấy sự kết nối giữa tri thức nghiên cứu với các sản phẩm cùng giá trị của địa phương, thể hiện rõ nét tinh thần “Nghiên cứu - Đồng hành - Phát triển”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học “Địa lý nhân văn - Kiến tạo phát triển”.

Trong phát biểu tại lễ khai mạc không gian trưng bày, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhấn mạnh: Đây không chỉ là một hoạt động giới thiệu thành tựu nghiên cứu của một đơn vị, mà còn là một hoạt động có ý nghĩa trong các hoạt động chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhằm giới thiệu, lan tỏa những giá trị của khoa học xã hội và nhân văn, khẳng định vai trò của tri thức khoa học trong nhận diện những vấn đề của đất nước, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Giáo sư Lê Văn Lợi, địa lý nhân văn là một lĩnh vực khoa học có vai trò đặc biệt trong nhận thức về mối quan hệ giữa con người, không gian, xã hội và môi trường; nhận diện những khác biệt, lợi thế, hạn chế, cơ hội và thách thức của từng vùng, từng địa phương, cũng như những biến đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội và những yêu cầu mới đặt ra trong tổ chức không gian phát triển.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tổ chức không gian phát triển, phát triển vùng và địa phương ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn với tư duy khoa học. Phát triển bền vững đòi hỏi những vấn đề đó phải được nhìn nhận theo cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và lấy con người làm trung tâm.

“Chính trong ý nghĩa đó, chủ đề “Địa lý nhân văn – Kiến tạo phát triển” mang một thông điệp sâu sắc: Khoa học không chỉ giúp chúng ta nhận diện và hiểu rõ không gian phát triển, mà còn góp phần định hướng và kiến tạo những không gian phát triển tốt hơn cho con người và xã hội, cho hiện tại và tương lai”, Giáo sư Lê Văn Lợi cho hay.