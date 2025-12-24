Ngày 13/12/2025, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong phối hợp với Khoa Công nghiệp văn hóa tổ chức chương trình tập huấn “Phong trào Saemaul Undong của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm trong phát triển nông thôn mới tại Việt Nam”.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ hợp tác năm 2025 giữa Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong và Quỹ Saemaul Foundation (Hàn Quốc). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu lịch sử, giá trị cốt lõi và triết lý phát triển cộng đồng của mô hình "Làng mới", đồng thời hướng dẫn phương pháp tiếp cận nâng cao năng lực dân cư địa phương.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức và năng lực vận dụng các bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua chương trình, các học viên được cung cấp cái nhìn tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, qua đó làm rõ khả năng vận dụng các bài học kinh nghiệm của Saemaul Undong vào thực tiễn phát triển nông thôn trong nước. Đặc biệt, chương trình chú trọng định hướng sinh viên vận dụng các giá trị tinh thần này vào lĩnh vực du lịch và văn hóa, những mảng trọng tâm của Khoa Công nghiệp văn hóa. Điều này góp phần phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng cộng đồng bền vững và phát triển kinh tế dựa trên bản sắc địa phương.

PGS.TS Ngô Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực, không chỉ lan tỏa mô hình phát triển tiêu biểu của Hàn Quốc mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như với Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong.

Trong suốt quá trình tập huấn, sinh viên đã chủ động thảo luận, đặt nhiều câu hỏi về tính khả thi khi áp dụng mô hình vào thực tế địa phương. Để gắn kết lý thuyết với thực hành, đoàn đã tham quan thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức và kỹ năng vận dụng kiến thức vào các mô hình kinh tế thực thụ.

Chương trình tập huấn khẳng định vai trò của Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong trong việc nâng cao năng lực cộng đồng. Đây là bước đệm quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực trẻ nhiệt huyết, sẵn sàng đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới bền vững và giàu bản sắc tại Việt Nam.