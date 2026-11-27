Để chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Lạng Sơn đang chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới.

Đưa chính sách đến kịp thời với đồng bào

Cụ thể hóa định hướng này, ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 3080/UBND-KTCN, yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026–2030. Tỉnh cũng yêu cầu chủ động triển khai những nội dung đủ điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các chính sách hỗ trợ được thực hiện đúng tiến độ

Từ giai đoạn 2026–2035, các chương trình mục tiêu quốc gia được tích hợp trong một chương trình chung về phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi. Dù cách thức tổ chức có thay đổi, Lạng Sơn vẫn xác định ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn và địa bàn biên giới.

Theo định hướng của tỉnh, các nguồn lực cần được lồng ghép, phân bổ phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu như phát triển sinh kế, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hóa và chuyển đổi số. Trong đó, hỗ trợ sản xuất gắn với thế mạnh địa phương, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm tiếp tục là giải pháp quan trọng để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng cao.

Việc chủ động chuẩn bị kế hoạch, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành được kỳ vọng giúp chính sách đi vào thực chất, hạn chế tình trạng chậm trễ, dàn trải nguồn lực.

Đồng bào hưởng lợi từ các mô hình sinh kế

Hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã được thể hiện qua nhiều mô hình cụ thể tại cơ sở. Ở xã Thiện Thuật, một địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, người dân tận dụng lợi thế nông, lâm nghiệp để phát triển các mô hình chăn nuôi, trong đó có nuôi ong lấy mật, nuôi trâu, bò và nuôi gà dưới tán rừng hồi.

Gia đình ông Vi Văn Hiệu là một trong những hộ lựa chọn nuôi ong để tăng thu nhập. Hiện ông duy trì khoảng 30 đàn ong, mỗi năm thu được 70–100 lít mật, bán với giá 380.000–400.000 đồng/lít, mang lại nguồn thu gần 40 triệu đồng.

Ông Hiệu cho biết, từ khi tham gia Tổ hợp tác mật ong hoa sim Bình Gia, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuận lợi hơn. Các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ. Ông mong muốn sản phẩm tiếp tục được hỗ trợ về bao bì, nhãn mác và kết nối thị trường để mở rộng đầu ra.

Thành lập cuối năm 2022, Tổ hợp tác mật ong hoa sim Bình Gia có 37 thành viên, góp phần tập hợp các hộ nuôi ong, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, xã Thiện Thuật có gần 80 hộ nuôi ong với hơn 500 đàn, sản lượng trên 1.000 lít mật mỗi năm. Sản phẩm mật ong hoa sim được công nhận OCOP 4 sao, tạo thêm cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.

Ông Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, cho biết các mô hình sinh kế gắn với thế mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp của địa phương đang phát huy hiệu quả. Việc hỗ trợ vốn, con giống và hướng dẫn kỹ thuật giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện sản xuất, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại xã Chiến Thắng, mô hình nuôi dê cũng mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân. Cuối năm 2025, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp Nà Hà được hỗ trợ 406 con dê giống cùng thức ăn chăn nuôi.

Ông Hoàng Văn Lực, Giám đốc hợp tác xã, cho biết đầu năm 2026, đơn vị đã xuất bán hơn 400 con dê thương phẩm, thu về trên 3,6 tỷ đồng. Hoạt động chăn nuôi tạo nguồn thu cho các thành viên, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Từ năm 2025 đến nay, xã Chiến Thắng triển khai 4 dự án hỗ trợ chăn nuôi dê với tổng kinh phí 4,3 tỷ đồng, quy mô 900 con dê giống. Các hộ tham gia được hỗ trợ con giống, thức ăn và tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Hợp tác xã tham gia tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, giúp nguồn hỗ trợ ban đầu từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021–2025, tỉnh triển khai 47 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn, thu hút 1.381 hộ tham gia. Ngoài ra, có 309 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với 8.892 hộ thụ hưởng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 3% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 69,41 triệu đồng vào cuối năm 2025.

Có thể nói, dù triển khai riêng lẻ hay tích hợp trong chương trình chung, mục tiêu ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được Lạng Sơn kiên trì thực hiện. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS vì thế không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn góp phần bảo đảm phát triển bền vững.