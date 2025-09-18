Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Al Jazeera hôm 17/9, quan chức cấp cao Hamas Ghazi Hamad đã kể lại khoảnh khắc ông và nhiều thành viên trong đoàn đàm phán bị Israel nhắm đến trong cuộc không kích vào Doha, Qatar, hồi tuần trước.

Tòa nhà nơi đoàn đàm phán Hamas nhóm họp ở Qatar bị không kích. Ảnh: Al Jazeera

Ông Ghazi Hamad kể rằng: “Chúng tôi đang trong cuộc họp giữa phái đoàn đàm phán và một số cố vấn. Chưa đầy một tiếng sau khi chúng tôi bắt đầu xem xét các đề xuất của Mỹ được đưa ra bởi nhiều nhà đàm phán trung gian Qatar, thì chúng tôi bất ngờ nghe thấy những tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, chúng tôi rời khỏi nơi đó bởi bản thân hiểu rằng những tiếng nổ trên chính là các cuộc bắn phá của Israel. Chúng tôi từng sống ở Dải Gaza và đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích do Israel thực hiện”.

Theo lời quan chức Hamas, cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Doha, Qatar, khi đó “rất dữ dội và tình hình thật kinh hoàng. Có đến 12 quả tên lửa đã bắn vào nơi ông và phái đoàn nhóm họp trong chưa đầy 1 phút”.

“Chúng tôi có một trải nghiệm cay đắng trong các cuộc đàm phán hòa bình, và Mỹ không có đủ uy tín để làm một nhà trung gian trung thực. Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể khiến chúng tôi sợ hãi”, ông Hamad nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến những tuyên bố gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ xoay quanh việc Hamas đối xử với các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza.

Thông tin từ trang Al Jazeera cho thấy, cuộc không kích của Israel nhằm vào phái đoàn Hamas ở Doha hồi tuần trước đã khiến 5 thành viên phái đoàn và 1 nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng.