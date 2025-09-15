Theo Arab News, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 14/9 đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Israel vì vụ không kích vào thủ đô Doha của Qatar hồi tuần trước.

"Đã đến thời điểm thế giới phải ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép và trừng phạt Israel vì tất cả những hành vi sai trái họ đã gây ra. Tel Aviv phải hiểu rằng, người dân Palestine đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc chiến của họ và mục tiêu trục xuất người Palestine ra khỏi mảnh đất quê hương sẽ không bao giờ thành công", ông Al Thani phát biểu.

Cũng theo Thủ tướng Al Thani, Qatar vẫn sẽ hợp tác với Ai Cập và Mỹ để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Song, ông gọi hành động quân sự của Israel là một "đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa giải".

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Bloomberg

"Vụ không kích chỉ có thể được mô tả như hành vi khủng bố, thể hiện cách tiếp cận cực đoan và bất chấp luật pháp quốc tế của Israel", ông Al Thani lên án.

Cùng ngày, phía Hamas cũng ra thông báo về việc đình chỉ đàm phán trao đổi con tin với Israel sau vụ không kích nhắm vào các lãnh đạo chính trị của nhóm ở Doha.

"Việc đàm phán không thể tiếp tục nếu phái đoàn phụ trách bị tấn công tại quốc gia đóng vai trò trung gian. Chính quyền của Thủ tướng Israel Netanyahu đang cản trở những nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Cộng đồng quốc tế cần ban hành quyết định chấm dứt cuộc xung đột này", một quan chức cấp cao của Hamas nói.

Trong ngày 9/9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích táo bạo nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao Hamas tại Doha, khi họ đang thảo luận về đề xuất do Mỹ bảo trợ nhằm đạt ngừng bắn và trả tự do cho con tin, hướng tới chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.