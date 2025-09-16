Theo đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/9 đã thông báo về việc nước này và Qatar chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời kêu gọi Doha tiếp tục đóng vai trò trung gian ở Trung Đông.

"Mỹ có quan hệ đối tác chặt chẽ với Qatar và chúng tôi đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận hợp tác tăng cường quốc phòng. Chỉ còn rất ít thời gian để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Nếu có một quốc gia nào có thể làm trung gian hòa giải thì đó chính là Qatar", ông Rubio cho biết.

Hiện ông Rubio đang trên đường tới Doha sau khi thăm Tel Aviv. Cuộc không kích của Israel nhắm vào giới lãnh đạo Hamas tại Doha đã làm Washington khó xử, bởi Qatar là đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi Lầu Năm Góc đặt căn cứ quân sự lớn nhất tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc (COI) đã kết luận Israel phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao "kích động" những hành vi này. Bản báo cáo dài 72 trang của COI đã lấy dẫn chứng về quy mô của các vụ tấn công của IDF, các hành động cản trở viện trợ, cưỡng ép di dời và phá hủy một phòng khám đa khoa nhằm củng cố kết luận.

Tel Aviv đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ kết luận trên. Bộ Ngoại giao Israel mô tả báo cáo đã "bóp méo sự thật", đồng thời kêu gọi giải tán ngay lập tức ủy ban điều tra.

"Kết luận của COI là giả mạo, do các 'tay sai' của Hamas thực hiện", Đại sứ Israel tại LHQ Daniel Meron gay gắt nói.

Theo cơ quan y tế Gaza, các chiến dịch quân sự của Israel kể từ tháng 10/2023 đã khiến ít nhất 64.905 người Palestine thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường.