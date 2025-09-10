Israel tấn công nơi các lãnh đạo Hamas nhóm họp tại Qatar. Ảnh: Al Jazeera

Theo đài CNN và báo Times of Israel, hiện tồn tại các báo cáo khác nhau về việc liệu vụ tấn công có thành công hay không. Israel được cho "lạc quan" về cuộc không kích và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, điều đó có thể khiến cuộc xung đột ở Dải Gaza kết thúc ngay lập tức. Ngược lại, Hamas tuyên bố cuộc tấn công trên đã thất bại.

Các quan chức Hamas bị nhắm mục tiêu trong vụ không kích của Israel là những nhân vật cao cấp nhất còn lại của nhóm. Ban lãnh đạo của Hamas liên tục bị Israel làm suy yếu trong 2 năm xung đột vừa qua.

Cuộc họp ở Qatar được tin quy tụ toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Hamas bên ngoài Gaza. Đó là Khalil al-Hayya, thủ lĩnh các đơn vị Hamas ở Gaza; Zaher Jabarin, lãnh đạo Hamas ở Bờ Tây; Muhammad Darwish, người đứng đầu Hội đồng Shura của Hamas; Nizar Awadallah và Khaled Mashaal, các lãnh đạo của Hamas ở nước ngoài.

Ông Khalil al-Hayya trở thành thủ lĩnh các chiến dịch của Hamas ở Gaza kể từ khi người tiền nhiệm Yahya Sinwar bị ám sát vào năm 2024. Trước đó, ông Hayya từng là cấp phó của ông Sinwar, người được cho chủ mưu vụ đột kích của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023.

Cùng năm 2024, ông Hayya là gương mặt đại diện cho giới lãnh đạo Hamas sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Kể từ khi rời Gaza và ngay trước cuộc tấn công Israel ngày 7/10, ông Hayya cư trú tại Qatar. Ông là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel và đã dẫn đầu nhiều phái đoàn Hamas tới Ai Cập trong suốt 2 năm qua vì mục đích này.

Ông Mashaal, lãnh đạo Hamas ở nước ngoài, là người đứng đầu của tổ chức này trong thời gian từ năm 1995 - 2017. Sau này, vị trí của ông Mashaal do ông Haniyeh đảm nhiệm. Năm 1997, các điệp viên Mossad của Israel đã tìm cách đầu độc ông Mashaal ở Jordan nhưng bất thành. Họ buộc phải giao thuốc giải độc sau khi vua Jordan lúc bấy giờ là Hussein đe dọa hủy bỏ hiệp ước hòa bình vẫn còn hiệu lực giữa Tel Aviv và Amman. Giá trị tài sản ròng của ông Mashaal ước tính khoảng 5 tỷ USD.

Zaher Jabarin được bổ nhiệm làm lãnh đạo Hamas ở Bờ Tây sau khi người tiền nhiệm al-Arouri bị ám sát ở Beirut, Lebanon vào tháng 1/2024. Nhân vật này sống ở nước ngoài kể từ năm 2011, sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Gilad Shalit trong một cuộc trao đổi tù nhân. Trong những năm gần đây, ông Jabarin được cho dành phần lớn thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Darwish, người đứng đầu Hội đồng Shura của Hamas, cơ quan có nhiệm vụ cố vấn cho ban lãnh đạo Hamas về các vấn đề chiến lược, đã sống cả đời ở nước ngoài. Ông sinh ra trong một trại tị nạn Palestine ở Lebanon. Thông tin về hoạt động của ông Darwish trong nhóm Hamas không có nhiều, dù ông dẫn đầu một số phái đoàn đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho con tin trong thời gian gần đây.

Quan chức cấp cao Hamas cuối cùng bị Israel nhắm tới trong cuộc không kích là Awadallah. Ông đã sống ở nước ngoài kể từ sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel hồi tháng 10/2023. Ông Awadallah từng bị Israel bắt giữ vào năm 1989 và thụ án 6 năm tù giam. Sau khi được thả, ông sống ẩn dật trong khoảng một thập kỷ, rồi trở lại hoạt động tích cực trong nhóm vào giữa những năm 2000, lần này là trong lĩnh vực chính trị.