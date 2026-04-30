Hãng thông tấn CNN cho hay trong thông điệp đưa ra hôm nay (30/4), Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố các thế lực nước ngoài không có chỗ ở vịnh Ba Tư ngoại trừ “dưới đáy biển nơi đây”.

Tàu chiến USS Rafael Peralta áp sát tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

“Chúng tôi và các nước láng giềng bên kia vịnh Ba Tư và vịnh Oman chia sẻ vận mệnh chung, còn những thế lực nước ngoài đến từ nơi cách hàng nghìn km với nhiều ý đồ tham lam sẽ không có chỗ đứng ở đây ngoại trừ dưới đáy biển sâu thẳm”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran sau đó tái khẳng định Tehran sẽ “bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa” của nước này, những điểm quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Tổng thống Mỹ đăng hình "eo biển Trump"

Trong bài đăng trên mạng Truth Social ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một bản đồ về eo biển Hormuz nhưng với tên gọi mới là “eo biển Trump” mà không viết kèm bất kỳ chú thích nào.

Ảnh: Donald Trump/Truth Social

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ nhắc đến “eo biển Trump”. Trong một sự kiện được tổ chức cuối tháng trước, ông chủ Nhà Trắng cũng từng nêu cụm từ trên. “Iran phải mở lại eo biển Trump - Ý tôi là eo biển Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Đây là một sai lầm khủng khiếp”, ông Trump khi đó phát biểu.