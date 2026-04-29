Ngoài ra, 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, trong đó có 6 tàu chở dầu và 5 tàu chở hàng khác của Iran. Hãng thông tấn WANA đưa tin các số liệu trên được cập nhật tới 22h ngày 27/4.

Kể từ ngày 13/4, Washington tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần mô tả lệnh phong tỏa này là "mạnh mẽ và kiên quyết".

Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau đó, công ty theo dõi hàng hóa dầu khí Vortexa thông báo, ít nhất 34 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã phá vỡ lệnh phong tỏa, xác nhận gần 11 triệu thùng dầu của quốc gia Hồi giáo đã đi qua vùng phong tỏa của Mỹ.

Hai ngày trước, một công ty theo dõi hàng hóa đường biển khác là TankerTrackers cho hay đã có thêm 4 triệu thùng dầu của Iran bí mật vượt qua tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ. Giờ đây, số liệu thống kê mới cho thấy 52 tàu đã rời đi chỉ trong vòng 72 giờ.

Sau khi cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Iran tuyên bố các hạn chế do nước này triển khai với eo biển Hormuz sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc đi lại qua tuyến đường biển quan trọng này gần như bằng không. Tehran cho hay tính tới thời điểm này đã có 2 tàu liên quan tới Mỹ và Israel bị bắt giữ và được đưa vào bờ biển Iran.

Hãng tin WANA dẫn các số liệu thống kê mới được công bố cho thấy kể từ ngày 4/3 - 20/4 đã có tổng cộng 187 tàu đi qua eo biển Hormuz, trong đó các tàu Trung Quốc chiếm 20,3%. Tiếp đó là các tàu của Hy Lạp chiếm 16%, Iran và UAE chiếm 12,3%. Các tàu của những nước khác chiếm 39% lưu lượng giao thông còn lại.