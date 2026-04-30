Theo RT, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 29/4 đã xác nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã gửi lời hỏi thăm và bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Trump sau vụ nổ súng tại tiệc chiêu đãi báo chí ở Nhà Trắng. Ông Putin lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định các hành vi bạo lực chính trị là không thể chấp nhận được", ông Ushakov cho biết.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Putin ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, những cũng cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tổng thống Trump đã đưa ra đánh giá về kết quả của chiến dịch quân sự ở Trung Đông, cũng như quan điểm về tình hình khó khăn mà Iran và giới lãnh đạo ở Tehran đang đối mặt. Ngược lại, Tổng thống Putin nói Nga vẫn đang duy trì liên lạc với các bên liên quan và sẵn sàng làm trung gian. Ông Putin cũng nhấn mạnh về những hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột kéo dài và dĩ nhiên một chiến dịch trên bộ ở Iran là điều không nên xảy ra", ông Ushakov nói.

Liên quan đến tình hình Ukraine, chủ nhân Điện Kremlin nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Nga sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5). Về phía Mỹ, ông Trump cũng đánh giá cao lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh mà Nga công bố cách đây không lâu.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin cũng thông báo cho ông Trump về tình hình trên tiền tuyến, khẳng định "Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược và đẩy lùi vị trí của đối phương". Ngoài ra, Moscow đã bàn giao hơn 20.000 thi thể binh lính cho Kiev, trong khi chỉ nhận lại hơn 500.

"Cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Trump đều có đánh giá tương đồng về cách hành xử của chính quyền Kiev do ông Zelensky lãnh đạo, vốn theo đuổi chính sách kéo dài xung đột do các nước châu Âu hậu thuẫn", ông Ushakov thông tin.

Ở cuối cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những dự án hợp tác chung giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.