Theo tờ New York Times, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/4 đã tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Tại đây, ông Hegseth đã chỉ trích mạnh mẽ các nhà lập pháp phản đối chiến dịch chống lại Iran.

"Kẻ thù lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt là những phát ngôn liều lĩnh, thiếu trách nhiệm và bi quan của các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh, Mỹ phải gây sức ép lớn để buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý với một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

"Dù các đợt không kích của Mỹ và Israel hồi năm ngoái đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Tehran, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ tham vọng hạt nhân và vẫn đang sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo", ông Hegseth nói.

Tại phiên điều trần, quan chức phụ trách bộ phận tài chính của Lầu Năm Góc cũng thông báo rằng quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông tính từ ngày 28/2. "Phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược, nhưng một phần dành cho việc bảo trì và thay thế thiết bị", vị quan chức thông tin.

Theo truyền thông Mỹ, chi phí chính xác của cuộc xung đột Iran đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị xem xét yêu cầu ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD của Tổng thống Donald Trump cho năm tài chính 2027.