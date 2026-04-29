Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 đã đăng một bức ảnh cháy nổ lên mạng xã hội Truth Social nhằm đưa ra cảnh báo với Iran, ám chỉ việc Washington phản đối đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt xung đột.

Trong bức ảnh, Tổng thống Trump đeo kính phi công và cầm một khẩu súng trường trên tay, phía sau là khung cảnh các vụ nổ lớn đang xảy ra ở Iran. Đi kèm với bức ảnh là dòng mô tả: "Không còn đóng vai người tốt".

"Chính phủ Iran dường như không thể thống nhất với nhau. Họ không biết cách để đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ cần khôn ngoan hơn thế", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump

Theo truyền thông Mỹ, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột vào cuối tuần. Đề xuất gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc xung đột dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Tuy vậy, đề xuất mới này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.

"Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất vì nó trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran. Quan điểm của Washington là Tehran phải từ bỏ kho dự trữ uranium và chương trình hạt nhân của mình", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Iran tuyên bố không đàm phán dưới áp lực

Theo Al Jazeera, Đại sứ Iran tại Ai Cập Mojtaba Ferdowsi Pour mới đây đã tuyên bố chính quyền Tehran sẽ không đàm phán dưới áp lực của Mỹ và cũng sẽ không đầu hàng.

"Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ đối thoại với chúng tôi từ vị trí cửa trên. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ không đàm phán dưới áp lực cũng như những lời đe dọa", ông Pour nhấn mạnh.

Cũng theo quan chức Iran, Tehran không có kế hoạch thảo luận về chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa và "Trục Kháng chiến" trong các cuộc đàm phán với Mỹ. "Washington phải tôn trọng tất cả các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chương trình hạt nhân", ông Pour nói thêm.